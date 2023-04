﻿Meinungsumfrage zur Kommunalwahl in SH: CDU verliert – aber hängt alle ab

Kiel. Die schleswig-holsteinische CDU kann mit Rückenwind in die Kommunalwahl am 14. Mai gehen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap kam die Union bei der Landtags-Sonntagsfrage auf 38 Prozent. Das ist zwar etwas weniger als bei der Landtagswahl im Mai vergangenen Jahres (43,4 Prozent), aber das mit Abstand beste Ergebnis aller Parteien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umfrage zur Kommunalwahl: FDP, SSW und AfD legen zu

Die Grünen liegen abgeschlagen bei 17 Prozent (minus 1,3 Prozentpunkte). Die SPD landete bei nur 15 Prozent (minus 1,0). Zugewinne verzeichnen FDP, SSW und AfD. Die Liberalen (plus 1,6) kommen auf acht Prozent, der SSW (plus 1,3) auf sieben Prozent. Die AfD wird bei acht Prozent gesehen. Sie war im vergangenen Jahr mit 4,4 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Die schwarz-grüne Regierungskoalition wurde in der Umfrage, die der NDR in Auftrag gegeben hatte, überwiegend positiv bewertet. Fast zwei Drittel der Schleswig-Holsteiner (65 Prozent) zeigten sich zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der Regierungsarbeit. Im Bundesvergleich ist das ein Top-Ergebnis. Beliebtester Politiker im Land ist Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). 69 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden. Das sind zwar sechs Prozentpunkte weniger als zur Landtagswahl im Mai 2022, aber ein Pfund, mit dem die CDU auch im Kommunalwahlkampf wuchern kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kommunalwahl: Top-Thema Mobilität und Verkehr

Eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger (59 Prozent) gaben an, sich stark oder sehr stark für die Kommunalwahl zu interessieren. Gefragt nach den wichtigsten politischen Problemen nannten 43 Prozent das Feld Mobilität und Verkehr. Auf den zweiten Platz kam das Thema Wohnen und Mieten mit 22 Prozent – ein Anstieg um elf Punkte im Vergleich zu einer Umfrage von vor fünf Jahren. Als großes Problem wird das Angebot an bezahlbarem Wohnraum gesehen. 74 Prozent bewerteten das Angebot als weniger gut oder schlecht.