﻿350 Menschen gedachten in der Brokstedter Kirche der Opfer

Rund 350 Menschen trauerten gemeinsam in einem ökumenischen Gottesdienst in der Brokstedter Kirche. Im Anschluss konnte jeder eine Kerze vor der Kirche anzünden.

Brokstedt. Das Bedürfnis, den Opfern des tödlichen Messerangriffs vom vergangenen Mittwoch in einem ökumenischen Gottesdienst zu gedenken, war in dem 2000-Einwohner-Dorf offensichtlich groß. Rund 350 Menschen waren in die Brokstedter Kirche gekommen, die nur 250 Sitzplätze bietet. In Wolldecken gehüllt, nahmen viele Trauernde auf Holzbänken vor dem rund 120 Jahre altem Gotteshaus Platz, um den Worten der Pastoren über Lautsprecher zu folgen.

Propst Stefan Block aus Neumünster erinnerte an die Schreckenstat, bei der ein 33-jähriger staatenloser Palästinenser im Regionalzug bei Brokstedt eine 17-Jährige und ihren 19 Jahre alten Bekannten mit einem Messer tötete und fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzte. „Uns fehlen die Worte – und zugleich möchte man schreien“, sagte der Propst. Es sei gut, darüber zu reden, zu analysieren, nach Konsequenzen zu fragen. Aber am Ende könne keiner das große Warum wirklich beantworten. „Es tut gut, dass wir jetzt hier zusammenkommen, an diesem Ort Stille.“

Statt lauter Kirchenorgel gab es leise Klaviermusik

Tiefe Stille herrschte die gesamte, fast einstündige Andacht über. Statt lauter Orgelklänge ertönte leise Klaviermusik. Mancher konnte seine Tränen nicht verbergen – es zeigte sich einmal mehr: Das Dorf im Kreis Steinburg steht unter einem tiefen Schock.

Die Besucher und Besucherinnen fanden Zettel und Schreiber auf den Kirchenbänken. Pastorin Ulrike Witte forderte die Gemeinde auf, ihre Gedanken zum gewaltsamen Tod zweier junger Menschen in ihrem Ort aufzuschreiben. Sie wurden anschließend draußen an weiße Stellwände gehängt. „Sie werden an der Kirche noch eine Weile stehen bleiben, denn so schnell werden die Ereignisse nicht vergessen sein“, sagte die Pastorin.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Miriam van der Staaji, ihrem katholischen Amtsbruder aus Bad Bramstedt, Robert Schönmöller, und Gemeindemitgliedern sprach sie die Fürbitten, in denen neben den Opfern und anderen den Zuginsassen auch die Rettungskräfte und die Polizei eingeschlossen wurden.

Die Landespolitik war mit gleich drei Ressortchefinnen in Brokstedt vertreten: Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Finanzministerin Monika Heinold und Sozialministerin Aminata Touré. Sie saßen in der ersten Reihe, ergriffen aber nicht das Wort.

Am Ende der Feier hatte jeder Kirchenbesucher Gelegenheit, eine Kerze anzuzünden und vor dem Gotteshaus in ein vorbereitetes Sandbeet zu stecken. Es kamen viele zusammen, ein kleines Lichtermeer entstand – das hell in der Dunkelheit leuchtete.