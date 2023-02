Messerangriff Brokstedt: CDU und Grüne präsentieren Zehn-Punkte-Papier

Die Messerattacke in einem Zug von Kiel nach Hamburg erschüttert und wirft Fragen auf: Hätte der Angriff bei Brokstedt verhindert werden können? Die Landtagsfraktionen von CDU und Grünen präsentieren am Donnerstag einen Zehn-Punkte-Plan. Im Stream ab 13 Uhr zu sehen.

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren am 25. Januar 2023 in Brokstedt zwei junge Menschen getötet und fünf verletzt worden.

Kiel. Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Zug von Kiel nach Hamburg stellen die Landtagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen in einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre Schlussfolgerungen vor. Bei der Attacke waren am 25. Januar eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet worden. Beide waren ein Paar. Fünf weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Ab 13 Uhr im Stream: Zehn-Punkte-Papier von Grünen und CDU

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion, Birte Glißmann, und der Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Lasse Petersdotter, präsentieren ihr gemeinsames Zehn-Punkte-Papier (Stream ab 13 Uhr) im Landeshaus.

Kiel und Hamburg: Behörden schieben sich gegenseitig Verantwortung zu

Eine Woche nach der Messerattacke in einem Regionalzug sind noch einige Fragen ungeklärt: Wie konnte es passieren und hätte es verhindert werden können? Und wer wusste wann was über den mutmaßlichen Täter? Die Behörden in Kiel und Hamburg schieben sich im Fall Ibrahim A. gegenseitig die Verantwortung zu.

Man habe die Kieler Ausländerbehörde bereits früh über eine Inhaftierung des 33 Jahre alten Palästinensers Ibrahim A. in der Hansestadt informiert, sagten Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) und eine Vertreterin der Innenbehörde am Donnerstag im Justizausschuss der Bürgerschaft. Zudem habe es mehrere vergebliche Versuche gegeben, Kontakt zu der Kieler Behörde aufzunehmen.

Am Vortag hatte die schleswig-holsteinische Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) bemängelt, dass Informationen aus Hamburg zum mutmaßlichen Täter nicht in Schleswig-Holstein angekommen seien.

Mutmaßlicher Täter Ibrahim A. reiste 2014 nach Deutschland ein

Der in Gaza geborene mutmaßliche Täter Ibrahim A. reiste am 24. Dezember 2014 nach einer biografischen Übersicht der Stadt Kiel nach Deutschland ein. Ihm wurde sogenannter subsidiärer Schutzstatus zuerkannt. Das heißt, der Mann konnte Gründe vorbringen, warum man ihn nicht abschieben sollte. 2021 wurde gegen ihn ein Verfahren auf Rücknahme des subsidiären Schutzes eingeleitet.

Ibrahim A. hat am Mittwoch vergangener Woche in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer auf andere Fahrgäste eingestochen. Zwei junge Menschen starben, fünf weitere wurden teils schwer verletzt. Der Verdächtige, der mehrfach einschlägig vorbestraft ist, war knapp eine Woche zuvor aus der U-Haft in Hamburg entlassen worden.