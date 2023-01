﻿Darum ist Ibrahim A. in der JVA Neumünster untergebracht

Nach der Bluttat in Brokstedt ist der mutmaßliche Angreifer mittlerweile aus Itzehoe in die Justizvollzugsanstalt Neumünster verlegt worden.

Neumünster. Nach der Messerattacke in Brokstedt sitzt der mutmaßliche Angreifer Ibrahim A. seit Donnerstagabend in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. „Der in Rede stehende Tatverdächtige wurde in die JVA Neumünster verlegt“, bestätigte Justizministeriumssprecher Oliver Breuer am Sonnabend auf Nachfrage.

Ibrahim A. soll auf der Zugfahrt zwischen Kiel und Hamburg mehrere Fahrgäste mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Zwei Schüler der Walther-Lehmkuhl-Schule Neumünster – ein 17-jähriges Mädchen und ein 19-Jähriger – überlebten die Attacke nicht.

Haftgründe nach der Bluttat von Brokstedt

Dem 33-jährigen staatenlosen Palästinenser wird laut Oberstaatanwalt Peter Müller-Rakow zweifacher heimtückischer Mord und viermal versuchter Totschlag vorgeworfen. Als Haftgründe werden eine nicht auszuschließende Fluchtgefahr und die Schwere der Vorwürfe genannt.

Am Donnerstagnachmittag erließ das Amtsgericht Itzehoe Haftbefehl. Der Mann saß zunächst in Untersuchungshaft in der JVA Itzehoe. Noch am Abend wurde er dann nach Neumünster verlegt, weil es dort „bessere Möglichkeiten für ein mögliche medizinische Folgebehandlung“ gebe, so Breuer weiter.

JVA Neumünster hat medizinische Abteilung

„Die JVA Neumünster verfügt über eine medizinische Abteilung“, bestätigte Anstaltsleiterin Yvonne Radetzki am Sonnabend. Die Abteilung gleicht einer hausärztlichen Praxis. „Für die weitere medizinische Versorgung stehen Fachärzte intern und extern zur Verfügung“, erklärte Radetzki. Die JVA hat auch eine psychiatrische Abteilung in Kooperation mit der ZIP GmbH in Betrieb. Daneben gibt es ein psychiatrisches Konsil für Gefangene, die dort nicht untergebracht sind. Weitere Auskünfte zur Unterbringung des Mannes gab Radetzki nicht.

In Neumünster werden die Gefangenen vorwiegend einzeln untergebracht. „Bei auffälligen Gefangenen können Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, zum Beispiel keine Teilnahme am Aufschluss, sodass es keinen Kontakt zu anderen Gefangenen gibt“, so Radetzki.

So ist die JVA Neumünster ausgestattet

Die JVA in Neumünster hat insgesamt 598 Haftplätze, davon 532 im geschlossenen und 66 im offenen Vollzugsbereich. Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über Jugendstrafen und Jugenduntersuchungshaft, Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu acht Jahren, Untersuchungshaft für den Landgerichtsbezirk Kiel, Strafgefangene in Abweichung vom Vollstreckungsplan zur beruflichen/schulischen Qualifizierung und Abschiebungshaft in Amtshilfe, sofern die Anstalt nicht voll belegt sein sollte.

Ob Ibrahim A. bis zum Prozess im Neumünsteraner Gefängnis bleibt, ist unklar. Das Justizministerium äußerte sich dazu nicht.