﻿Nach dem Messerangriff in Brokstedt: So hat Phian Claussen aus Kiel das Trauma verarbeitet

Kiel/Brokstedt. Die entsetzliche Zugfahrt ist lange vorbei, doch die Angst kommt oft zurück. Phian Claussen sitzt in der Küche, kleines Haus, Kieler Stadtrand, und taucht ein in die Erinnerung an den Messerangriff im Regionalzug. Claussens Hände erzählen von der Angst an diesem schwarzen Tag Ende Januar. Finger trommeln auf dem Tisch. Dann wird auch die Stimme lauter, der Atem schwerer.

Phian Claussen wollte am 25. Januar 2023 im Regionalexpress von Kiel nach Hamburg fahren. Es war die Zugfahrt, die in Brokstedt (Kreis Steinburg) nach einer Tragödie endete – und für Claussen mit einer Flucht in Panik. Ein Mann hatte in dem Zug Passagiere mit einem Messer attackiert, dabei zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe geht davon aus, dass es der aus Palästina stammende Ibrahim A. gewesen ist. Sie hat vor Kurzem Anklage wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in vier Fällen erhoben.

Phian Claussen (25) aus Kiel saß im Brokstedt-Zug – und musste fliehen

Die Bluttat von Brokstedt hat Familien und Freunde der Verstorbenen in Trauer gestürzt. Die dramatischen Szenen haben Dutzende Menschen im Zug in Angst und Schrecken versetzt, manche traumatisiert – auch Phian Claussen aus Kiel.

Traumata gelten als seelische Schocks, mit denen Menschen auf belastende Ereignisse reagieren können, etwa auf körperliche oder psychische Gewalt. „Auch Zuggäste aus dem Regionalzug, die nicht selbst angegriffen worden sind, können posttraumatische Belastungssymptome entwickeln“, erklärt die Kieler Trauma-Expertin Claudia Helene Overath vom Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP).

Das sei denkbar „aufgrund der Erfahrung einer starken Gefährdung, der extremen Konfrontation mit schlimmen Details des traumatischen Ereignisses wie etwa Bildern von verletzten Personen oder dem Erleben einer Flucht“. Das ZIP hat drei Menschen psychologisch betreut, die von dieser Tat betroffen waren.

Mit Therapie verarbeitet Phian Claussen das Trauma

Phian Claussen hat bei Overath vier Therapie-Sitzungen absolviert – und kann mittlerweile von der Zugfahrt sprechen, ohne von Gefühlen überwältigt zu werden. Claussen trinkt einen Schluck kaltes Wasser. „Wir saßen zu dritt ganz vorn direkt im ersten Waggon, im Fahrradabteil. Das war wahrscheinlich unsere Rettung.“ Von dem Messerangriff selbst bekommen sie nichts mit, nur von einer Verletzten, die stark blutet. Den Grund dafür erfahren sie erst später.

Phian Claussen (25) zu Hause in Kiel am Esstisch. Phian hat sich mithilfe einer psychotherapeutischen Behandlung zurück ins Leben gekämpft – und spürt im Zug inzwischen sogar so etwas wie Frieden, wenn der an Brokstedt vorbeifährt. © Quelle: Frank Peter

Claussen und zwei andere sind an diesem Tag von Kiel aus mit Trommeln zu einem Workshop unterwegs. Minuten vergehen, bis klar wird: Da stimmt etwas nicht. Der Zug steht inzwischen. Eine der Begleitungen kennt sich mit Pflege aus, hilft der Verletzten draußen. Claussen hat ein komisches Gefühl, bleibt drinnen. Als von mehreren Verletzten die Rede ist, wächst die Unruhe im Waggon.

Und dann fällt dieser Satz: „Da ist jemand mit einem Messer. Wir wissen nicht, wo er ist.“ Phian Claussens Herz rast, irgendwann ruft ein Mann: „Er kommt – lauft!“ Jetzt greift der Fluchtmodus. „Ich bin einfach nur mit allen gerannt.“ Claussen springt auf Gleise, fällt, steht wieder auf, rennt einen Hügel hinauf, sieht einen Mann mit blutender Wunde am Kopf.

Phian Claussen steht in diesen Momenten neben sich, spürt die Beine nicht mehr richtig. Eine Schutz-Reaktion der Psyche, erklärt Trauma-Expertin Overath. Unter extremen Belastungen kann es vorkommen, dass man Schmerzen nicht mehr wahrnimmt oder erst verzögert spürt.

Angst wird nach Bluttat im Regionalzug zum Begleiter

Zum Glück naht Hilfe. Phian Claussen stoppt ein Auto, klopft an die Scheibe, sagt zum Fahrer: „Fahr einfach los!“ Es geht in eine Siedlung, Unterschlupf bei einem älteren Ehepaar. Auch die Begleitungen sind unverletzt. Doch die Psyche bleibt für etwa zwei Monate im Fluchtmodus. Herzrasen, Unruhe, Schreckhaftigkeit, dazu Panikattacken und viele Tränen: Nächtelang schläft Claussen schlecht. Die Angst wird zum Begleiter.

Das ist die EMDR-Methode Die sogenannte EMDR-Behandlung wird im Kieler Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) als eine besondere Form der Psychotherapie in der Akut-Trauma-Behandlung eingesetzt, EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Übersetzt bedeutet das „Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung“. Dafür können die Therapeutinnen und Therapeuten ein Gerät einsetzen, das an eine Antenne erinnert. Es zeigt einen roten Lichtpunkt, der wandern kann, schnell oder langsam. Die Patientin oder der Patient verfolgt den Punkt mit den Augen von links nach rechts und umgekehrt, geht gleichzeitig in Gedanken die traumatischen Erlebnisse durch und beantwortet Fragen. Auf diese Weise wird das Gehirn bilateral stimuliert. Ein Effekt, der auch mit Geräten in Ei-Form erreicht werden kann, die in den Händen der Betroffenen abwechselnd vibrieren. Das soll nicht nur beruhigend wirken, sondern auch bei der schnelleren Verarbeitung eines Traumas helfen.

Zwei Tage nach der Messerattacke steht eigentlich wieder eine Zugfahrt an. Claussen hat bereits vor einigen Monaten eine bedrohliche Situation in der Bahn erlebt, schafft es nicht. Und holt sich Hilfe in der Uniklinik.

Mit der EMDR-Methode (siehe Infobox) verarbeitet Phian Claussen die Flucht. „Ich bin froh, dass ich einen Therapieplatz bekommen habe. Mittlerweile fahre ich wieder alleine Zug.“ Wenn der Weg an Brokstedt vorbeiführt, sei da sogar so etwas wie innerer Frieden spürbar.

Messerattacke in Brokstedt wird zum Wendepunkt

Und noch mehr hat sich getan. „Ich weiß mein Leben mehr zu schätzen. Als wäre ich aufgetaucht.“ Schließlich könne es jeden Tag vorbei sein. Claussen will nun einen lange gehegten Wunsch verwirklichen, sich im Bildungsbereich selbstständig machen.

Auch das ausgefallene Trommelseminar haben die drei aus Kiel nicht vergessen. Erst haben sie sich die Instrumente aus dem Zug besorgt, dann den Workshop nachgeholt. Genau zwei Monate nach der Bluttat.