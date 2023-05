﻿Messerattacke auf AfD-Politiker: Behörden unterschätzten Tragweite

Kiel. Hätten die Behörden über den Messerangriff auf einen AfD-Kreispolitiker in Schleswig die Öffentlichkeit in Kenntnis setzen müssen? „Dass über dieses Gewaltdelikt informiert werden muss, steht außer Frage“, mahnt Lars Harms, SSW-Fraktionschef im Landtag Schleswig-Holstein. Eine Sprecherin im Kieler Innenministerium räumt inzwischen ein, dass die Behörden die herausragende Bedeutung der Causa im ersten Moment nicht erkannt hätten.

Worum geht es? Der Vorfall hatte sich am Donnerstag, 18. Mai, ereignet und war erst am Montag darauf auf Mediennachfragen bestätigt geworden. Die Polizeidirektion Flensburg hatte von sich aus keine Mitteilung herausgegeben. Unklar ist nach Angaben des Flensburger Oberstaatsanwalts Bernd Winterfeldt, ob die Auseinandersetzung tatsächlich einen politischen Hintergrund hat, wie AfD-Vertreter behaupten. Da erst Anfang der Woche Berichte über den Vorfall erschienen, sprechen diese nun Facebook von einem „dröhnenden Schweigen von Politik und Medien“.

SSW-Fraktionschef Lars Harms: Hintergründe ungeklärt

SSW-Chef ruft bei der Einordnung des Falles zur Zurückhaltung. Solange ungeklärt sei, ob beziehungsweise dass die Tat politisch motiviert war, sollten die Behörden nicht anders berichten als über andere Gewaltdelikte. „Salopp gesagt: Wenn ein Politiker eine Kneipenschlägerei anzettelt und dabei verletzt wird, hat das mit seiner Eigenschaft als Politiker erstmal nichts zu tun.“ Solange zu Tat und Motiv also keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, sollte auch einem Politiker eine anonyme Berichterstattung zugestanden werden.

Bei dem Geschädigten handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um den AfD-Kommunalvertreter Bent Lund, der Mitte Mai in den Kreistag von Schleswig-Flensburg gewählt worden war. Er war am Tattag gegen 19.45 Uhr bei einer Auseinandersetzung in Schleswig vor seinem Haus mit einem Messer verletzt worden. Gegen den mutmaßlichen 31-jährigen Täter wurde am Freitag vom Amtsgericht Flensburg Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Der Mann sei wegen anderer Gewaltdelikte in Erscheinung getreten, sagte der Oberstaatsanwalt. Es gebe Hinweise auf weitere Tatbeteiligte.

Kürschner (Grüne) kritisiert „verschwörungstheoretisches Geraune der AfD“

„Momentan wissen wir über den Vorfall und dessen Hintergründe sehr wenig“, sagt der Grünen-Innenpolitiker Jan Kürschner. Er gehe davon aus, dass die Polizei gute Gründe habe, wenn sie aus ermittlungstaktischen Gründen ihre Informationen nicht öffentlich mache. Allerdings sei das „Geraune der AfD“, Opfer einer politischen Verschwörung zu sein, „unerträglich – nicht zuletzt für die vielen Opfer rechter Gewalt, der die AfD den Nährboden bereitet“.

Auch wenn die CDU-Justizpolitikerin Birte Glißmann Kürschner weitgehend zustimmt, betont sie eines: „Über solche Fälle muss informiert werden.“ Im Übrigen gelte der Persönlichkeitsschutz von Beschuldigten und Betroffenen inklusive Unschuldsvermutung. Und: „Staatsangehörigkeiten tun nichts zur Sache.“

Im CDU-geführten Kieler Innenministerium betont man, dass die Pressestellen der Polizei die Öffentlichkeit „regelmäßig und nach für alle Behörden gleichermaßen geltenden Maßstäben“ über herausragende Einsätze informiere. Dazu gehörten zum Beispiel Tötungsdelikte, andere schwere Gewaltdelikte, schwere Verkehrsunfälle, Bootsunfälle oder größere Veranstaltungs- und Versammlungslagen sowie Gefahren- und Schadenslagen.

Handelt es sich im Fall Schleswig also um keinen herausragenden Einsatz? „Final kann das nur die Polizeidirektion Flensburg beantworten“, sagt Sprecherin Jana Reuter. „Aber das herausragende Moment wurde zunächst nicht erkannt.“ Der Hintergrund der Tat sei noch unklar. „Und nicht jede gefährliche Körperverletzung mündet in einer Pressemeldung.“ Im Übrigen verstehe sich die Landespolizei als kommunikative Bürgerpolizei und Garant für die innere Sicherheit. „In der internen und externen Kommunikation spiegelt sich stets eine souveräne, offene, verantwortungsbewusste und politisch neutrale Haltung wider.“

