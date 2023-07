Das sind die wichtigsten Aussagen des Verteidigers von Ibrahim A.

Itzehoe. Björn Seelbach ist im Prozess um die Messerattacke von Brokstedt der Pflichtverteidiger des Angeklagten Ibrahim A. (34). Nach dem ersten Prozesstag im China Logistic Center (CLC) in Itzehoe gab der Rechtsanwalt ein knapp 14-minütiges Statement ab. Hier seine wichtigsten Aussagen:

Warum streitet Ibrahim A. die Tat in Brokstedt ab?

Im Ermittlungsverfahren habe sich sein Mandant noch anders eingelassen, berichtete Seelbach im Anschluss an den ersten Prozesstag. „Er hat damals gesagt, dass ihm alles schrecklich leid tue“, so Seelbach. Auch Angaben zum Tathergang im Zug habe sein Mandant im Zuge der Ermittlungen gemacht. Laut Seelbach hat der psychiatrischer Sachverständige, der auch den Prozess begleitet, bei Ibrahim A. eine Psychose diagnostiziert. Diese habe sich im Laufe der vergangenen anderthalb Jahre verschlimmert und könnte Ursache für seine Aussage am ersten Prozesstag sein.

Wie ist das Verhältnis zwischen ihm und seinem Mandanten Ibrahim A.?

Seelbach kennt A. nach eigener Aussage bereits seit Jahren, vertrat ihn in Nordrhein-Westfalen in miet- und familienrechtlichen Fragen. Später kamen auch Strafverfahren hinzu, die aber eingestellt worden seien. Nachdem A. wegen gefährlicher Körperverletzung in Hamburg in Untersuchungshaft kam, habe er Seelbach kontaktiert, ebenso nach der Tat in Brokstedt. Noch im Mai hätten er und sein Mandant Gespräche geführt, so Seelbach. Danach habe A. ihm und später auch dem Gericht gegenüber geäußert, dass er Seelbach nicht mehr als seinen Verteidiger haben wolle. Seitdem haben beide nicht mehr miteinander gesprochen. Das Gericht habe ihn aber als Pflichtverteidiger bestätigt, so Seelbach.

Wie will der Verteidiger auf dieser Grundlage den Prozess führen?

„Ich verteidige ihn aus meiner Sicht und aus Kenntnis der Akte“, sagte Seelbach. Wenn sein Mandant wieder mit ihm sprechen wolle, werde er ihm auch Fragen stellen und gegebenenfalls das Gericht über die Erkenntnisse informieren. „Ich gehe im Moment aber nicht davon aus“, ergänzte Seelbach mit Blick auf mögliche Gespräche zwischen ihm und dem Angeklagten.

Hatte der Verteidiger zwischen der Haftentlassung von Ibrahim A. und der Tat in Brokstedt Kontakt zu seinem Mandanten?

Nein. Ibrahim A. war am 19. Januar 2023 aus der U-Haft in Hamburg entlassen worden. Als der Verteidiger das Fax mit dieser Information erhielt, habe er in der JVA angerufen und seine Kontaktdaten hinterlassen. Doch zu diesem Zeitpunkt sei A. bereits „richtigerweise auf freien Fuß gesetzt worden“, sagte Seelbach.

Wie schätzt Seelbach den Zustand von Ibrahim A. ein?

Nach Angaben von Seelbach war die Frage, ob der Angeklagte in Untersuchungshaft oder in einer Psychiatrie untergebracht werden soll, bereits im Ermittlungsverfahren ein Thema. Der Sachverständige habe zwar eine schwere psychiatrische Erkrankung bei seinem Mandanten diagnostiziert. Unklar sei aber wohl, ob diese bei der Tat am 25. Januar eine Rolle gespielt habe. Laut Seelbach sagte A., dass er sich im Zug angegriffen gefühlt habe. Dies sei möglicherweise ein Trigger gewesen, der die schubhafte Psychose ausgelöst habe, so Seelbach. Unterlagen, die er mittlerweile habe einsehen können, zeigten, dass A. schon vor seiner Haftzeit in Hamburg im Jahr 2022 immer wieder falsche Wahrnehmungen hatte. Dies habe sich in der Haft in Hamburg und auch in Neumünster verstärkt.

