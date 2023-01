﻿Bernd Buchholz (FDP) fordert „ehrlichere Debatte um Abschiebungen“

Kiel. Nach der tödlichen Messerstecherei in einem Zug von Kiel nach Hamburg fordern Landespolitiker erste Konsequenzen. Im Rahmen der Aufarbeitung war in den vergangenen Tagen deutlich geworden, dass sich die Behörden länderübergreifend nicht ausreichend abgestimmt hatten. In der Kritik steht auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

„Es ist schon fragwürdig, warum ein wegen schwerer Körperverletzung verurteilter Mann aus der Haft entlassen wird, anscheinend ohne dass die zuständigen Behörden informiert wurden und der Täter Resozialisierungsprogramme durchlaufen hatte“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete und Rechtsexperte Bernd Buchholz.

Unklar sei auch, zu welchem Ergebnis das Bamf bei der Überprüfung des subsidiären Schutzes des Täters kam – oder ob die Prüfung überhaupt vorgenommen wurde. Die Zuwanderungsbehörde der Landeshauptstadt Kiel hatte im Juli 2021 das Bamf informiert, dass der mutmaßliche Täter Ibrahim A. bereits in den Jahren zuvor an seinem Aufenhaltsort in Nordrhein-Westfalen wiederholt straffällig geworden sei. In Kiel hantierte der Palästinenser im Flur der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge an der Arkonastraße mit einem Messer. Das verstieß gegen die Hausordnung – Ibrahim A. wurde Hausverbot in der Flüchtlingsunterkunft erteilt.

Nach Angaben des Kieler Rathauses leitete das Bamf am 19. November 2021 ein sogenanntes Widerrufs- und Rücknahmeverfahren ein und prüfte damit, ob der subsidiäre Schutzstatus zurückgenommen werden sollte.

Sozialministerium Kiel: Ibrahim A. ist nicht vollziehbar ausreisepflichtig

Ein Sprecher des Sozialministeriums in Kiel, das für Flüchtlinge und Integration zuständig ist, informierte am Freitag, dass man Kontakt mit dem Bamf aufgenommen und einen aktuellen Sachstand angefordert habe. Fakt sei aber, dass Ibrahim A. bislang über einen Status als subsidiär Schutzberechtigter verfüge. „Er ist nicht vollziehbar ausreisepflichtig.“

Bernd Buchholz betonte, dass auch die Bamf-Vorgesetzte, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), dringend Antworten liefern solle. „Wir müssen uns aber auch in der Debatte um Abschiebungen ehrlicher machen“, forderte der FDP-Politiker. „Nicht jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, respektiert unseren Rechtsstaat oder erhält einen Aufenthaltsstatus.“

In der Diskussion um die Abschiebehaft in Glückstadt sei oftmals zu kurz gekommen, dass es sich gerade hier um Menschen handele, die sich mehrfach ihrer Abschiebung entzogen hätten oder kriminell geworden seien. „Und wir müssen uns der Frage stellen, ob die Voraussetzungen für Rückführungen zu eng sind und die Durchführung von Rückführungen zu inkonsequent erfolgt.“

SSW fordert Prävention durch Psychotherapie

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt der SSW. Nach Ansicht von Fraktionschef Lars Harms hat der Rechtsstaat im Rahmen seiner Möglichkeiten gehandelt. „Ein echtes Problem ist aber, dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht kein Recht auf psychologische Betreuung haben.“ Durch einen Zugang zu psychotherapeutischen Angeboten könne das Risiko für Taten wie in Brokstedt deutlich minimiert werden.

Der SSW habe das im vergangenen Jahr im Zuge einer Reform des Integrations- und Teilhabegesetzes aufgenommen. Ibrahim A. war am 19. Januar 2023 in Hamburg-Billwerder aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Messerattacke Brokstedt – auch Thema in NRW

Auf Antrag der FDP soll am nächsten Mittwoch der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags über den Fall beraten. Einzuladen seien nicht nur Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), sondern auch Vertreter des Bamf und der Hamburger Justizbehörde.

Auch in Nordrhein-Westfalen soll sich auf Antrag von SPD und FDP der Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags mit der Angelegenheit befassen. Der Tatverdächtige hatte nach seiner Ankunft in Deutschland jahrelang in Euskirchen gelebt und war dort mehrfach straffällig geworden.