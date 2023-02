﻿Tatverdächtiger Ibrahim A. verglich sich mit Attentäter Anis Amri

Stilles Gedenken in der Kirche in Neumünster – und ein Zwischenfall

Rund 300 Menschen gedachten am Sonntag in der Vicelinkirche Neumünster der beiden Toten und der Verletzten der Messerattacke von Brokstedt. Bundeskanzler Olaf Scholz saß in stillem Gedenken in der ersten Reihe. Plötzlich näherte sich mitten im Gottesdienst ein Mann dem Bundeskanzler.