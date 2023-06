﻿Kommt schon bald ein Waffenverbot in Bahnhöfen und Zügen?

Kiel. Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt fordern Schleswig-Holstein und Hamburg Konsequenzen: Auf der Innenministerkonferenz kommende Woche in Berlin wollen sich die Ressortchefs Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und ihr Hamburger Kollege Andy Grote (SPD) für ein Waffenverbot in Bahnhöfen und Zügen einsetzen. Sollte die Innenministerkonferenz dafür grünes Licht erteilen, kann die weitere nötige Abstimmung unter anderem mit der Bundesregierung und der Deutschen Bahn erfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist uns wichtig, die objektive Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in Zügen zu erhöhen“, sagte Sütterlin-Waack am Mittwoch. „Darum setzen wir uns gemeinsam für bundesweite Waffenverbote sowie für die Ausweitung der Videoüberwachung in Zügen und an Bahnhöfen ein.“ Die Zahl der Messerattacken habe sich im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. „Das ist erschreckend und nicht hinnehmbar.“

Fehler sollen sich nicht wiederholen

Dem staatenlosen Palästinenser Ibrahim A. wird vorgeworfen, am 25. Januar im Regionalzug von Kiel nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer angegriffen zu haben. Ein junges Paar – zwei Neumünsteraner Berufsschüler im Alter von 17 und 19 Jahren auf dem Weg nach Hause – wurde dabei getötet, fünf weitere Menschen verletzt. Ende April hatte die Staatsanwaltschaft Itzehoe Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes erhoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Rahmen der politischen Aufarbeitung warfen sich die Behörden in Hamburg und Kiel zunächst gegenseitig Versäumnisse in der behördeninternen Kommunikation vor. Ibrahim A. hatte zuvor auch in anderen Bundesländern Straftaten verübt und in Hamburg-Billwerder in Untersuchungshaft gesessen. Kurz vor der Tat war er dort entlassen worden und hatte in Kiel vergebens versucht, seinen Aufenthaltsstatus zu verlängern.

Schleswig-Holstein und Hamburg streben daher auch an, dass vorgeschriebene Mitteilungen zwischen Ausländer-, Polizei-, Justiz- und Justizvollzugsbehörden automatisiert erfolgen. Darüber hinaus will Sütterlin-Waack durchsetzen, dass ausländische Mehrfach- und Intensivtäter länderübergreifend besser erfasst und abgeschoben werden. Beide Länder halten ein einheitliches Bewertungsverfahren zur Einstufung von Mehrfachtätern für sinnvoll – am Ende gehe es um „aufenthaltsbeendende Maßnahmen“.

So sollen die Züge sicherer werden

Sütterlin-Waack will zudem in Zügen und Bahnhöfen die Videoüberwachung ausweiten. Die Polizei solle in Zügen präsenter werden, indem Beamtinnen und Beamte in Zivil den Fern- und Nahverkehr kostenfrei nutzen können.

Lesen Sie auch

Unterdessen pochen die Grünen im Kieler Landtag darauf, dass Projekte zur Gewaltprävention möglichst zügig ihre Arbeit aufnehmen. „Die Ambulanzen sind der wirksamste Teil der Maßnahmen, die aus der Tat in Brokstedt folgen“, sagte der Innen- und Rechtsausschussvorsitzende Jan Kürschner am Mittwoch. Das Justizministerium habe einen überzeugenden Vorschlag vorgelegt. „Nun gilt es, zügig mit der Umsetzung zu beginnen. Das sind wir den Opfern aus Brokstedt und ihren Familien und Freunden schuldig.“

KN