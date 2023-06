﻿Mutmaßlicher Brokstedt-Täter Ibrahim A. legt Feuer in seiner Zelle

Neumünster. Der mutmaßliche Messerstecher von Brokstedt, Ibrahim A., hat in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Neumünster Feuer gelegt. Das bestätigte Anstaltsleiterin Yvonne Radetzki am Donnerstag auf Anfrage.

Am Mittwochabend brach gegen 21 Uhr das Feuer in der Zelle im Untersuchungshaft-Trakt aus. „Dabei handelt es sich aber um einen sehr kleinen Brand, der sofort gelöscht werden konnte“, sagt Radetzki. Ibrahim A. sei anschließend von einem Polizeiarzt vorsorglich untersucht worden, habe aber keine Verletzungen erlitten. Auch andere Gefangene seien von dem Brand nicht betroffen gewesen, so die Anstaltsleiterin. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Ibrahim A. fiel schon im Februar in der JVA Neumünster auf

Der mutmaßliche Messerstecher, der am 25. Januar 2023 in einem Regionalzug nach Hamburg bei Brokstedt zwei junge Menschen getötet und fünf weitere verletzt haben soll, war bereits im Februar negativ in der JVA Neumünster negativ aufgefallen: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte beklagt, dass der Palästinenser regelmäßig JVA-Bedienstete bedroht und beleidigt haben soll und ihn als „erhebliche Bedrohung für die vor Ort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen“ eingestuft.

In letzter Zeit sei der Häftling aber nicht negativ aufgefallen, sagt Radetzki.

