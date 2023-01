﻿Der Tag danach: Unterwegs mit dem RE 70 nach Brokstedt

Patrick Fugmann (43) fährt am Donnerstag mit dem Regionalzug RE 70 von Kiel nach Hamburg: „Natürlich ist man erschrocken über die Tat in Brokstedt.“

Kiel/Brokstedt. Wäre alles wie immer gewesen, wäre Astrid B. (69) am Mittwochnachmittag mit dem Regionalzug RE 70 von Kiel in Richtung Hamburg fahren. Ihr Enkel hat am Donnerstag Geburtstag. „Bei Geburtstagen und Weihnachten reise ich immer einen Tag vorher an“, sagt sie. Doch weil ihre Tochter am Mittwoch lange arbeiten musste, entschied sich Astrid B., erst am späten Donnerstagmorgen zu fahren. „Ein Glück“, sagt sie, als sie in den RE 70 steigt. „Ich habe immer noch ein sehr mulmiges Gefühl.“

Ein Zug dieser Linie RE 70 wurde am Mittwochnachmittag zum Ort des Schreckens. Ein Mann griff im Zug auf Höhe Brokstedt mit einem Messer mehrere Menschen an, sieben wurden verletzt, eine 17-Jährige und ihr 19-jähriger Bekannter starben. Ein schreckliches Erlebnis, das auch an den Menschen, die einen Tag später mit der selben Linie fahren, nicht spurlos vorbeigeht. „Natürlich denkt man darüber nach“, sagt Florian König (31), der von Kiel nach Hamburg fährt. „Man geht einfach mit einem unguten Gefühl in den Zug.“

Nach Messerattacke in Brokstedt: Höhere Polizeipräsenz am Kieler Hauptbahnhof

Am Kieler Hauptbahnhof stehen am Donnerstagvormittag drei Bundespolizisten am Gleis 5, von wo aus der Regionalexpress losfährt. Die verstärkte Polizeipräsenz diene neben der Prävention dafür, das Sicherheitsgefühl der Reisenden zu stärken, sagt ein Polizeisprecher.

Der Zug ist bei seiner pünktlichen Abfahrt um 11.25 Uhr wie meist zur Mittagszeit relativ leer. Nach dem ersten Halt hat er drei Minuten Verspätung, der Zugbegleiter weist in einer Durchsage darauf hin, beim Aussteigen vorsichtig zu sein. „Es ist noch glatt draußen.“ Alles scheint normal.

Trauer nach der Messerattacke im Regionalzug: Am Bahnhof von Brokstedt haben Menschen Blumen und Kerzen niedergelegt. © Quelle: Jonas Bickel

Patrick Fugmann (43) sitzt fast allein in einem Waggon, bereitet sich auf ein Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Bahn in Hamburg vor. Auch er hat die Nachrichten vom Vorabend im Hinterkopf. „Man ist natürlich erschrocken darüber“, sagt Fugmann. Im Zug fahre er aber ohne Bedenken. „Das Fortbewegungsmittel ist weiterhin sicher.“ In Neumünster steigen rund 20 Fahrgäste zu. Zwei Frauen unterhalten sich kurz über die neuesten Nachrichten zur Messerattacke in Brokstedt. „Schrecklich“, sagt eine von ihnen.

Nach der tödlichen Messerattacke im Zug: Medienrummel in Brokstedt

Im sich langsam aufklarenden Nebel hält der RE 70 nach einer halben Stunde Fahrzeit in Brokstedt. Zwei Fahrgäste steigen aus. Sie werden empfangen von mehreren Kamerateams, zwei Polizisten stehen am Bahnsteig. Der Medienrummel ist auch am Tag danach groß. Etliche Reporter berichten live für Fernsehsender in ganz Deutschland – von einem Ort, der davon abgesehen einen Tag später wieder ruhig wirkt.

Unter einem Wartehäuschen am Bahnsteig liegen Blumen und Kerzen. Der Opfer wird hier still gedacht. Nur wenige Autos fahren über den Bahnübergang, die Straßen sind bis auf die vielen Journalisten fast leer. Der Ort kommt nach einem Tag im Ausnahmezustand langsam etwas zur Ruhe. Zumindest von außen betrachtet.