Messerattacke Brokstedt: Verteidiger will Haft von Ibrahim A. prüfen lassen

Itzehoe. Im Prozess um die Messerattacke am 25. Januar in einem Regionalzug haben am Montag vor dem Landgericht Itzehoe zum ersten Mal Zeugen ausgesagt, die den tödlichen Angriff hautnah miterlebten. Eine 22-Jährige sowie ein 21-jähriger Zeuge hatten am Tattag im selben Abteil wie Ibrahim A. (34) gesessen und schilderten ihre Beobachtungen der tödlichen Messerstiche kurz vor dem Halt in Brokstedt. Der 34-Jährige soll zwei junge Menschen getötet und weitere teils lebensbedrohlich verletzt haben. Zum Prozessauftakt am 7. Juli hatte A. die Tat abgestritten und behauptet, unschuldig zu sein. Die beiden Zeugen erkannten ihn vor Gericht jedoch zweifelsfrei wieder.

Björn Seelbach, Pflichtverteidiger von A., stellte am zweiten Prozesstag erneut die Schuldfähigkeit seines Mandanten zum Tatzeitpunkt infrage. Die Zeugen hätten Wahrnehmungen zum Angeklagten gemacht, „die die Schuldfähigkeit betreffen könnten“, sagte der Rechtsanwalt. Am Ende des Verhandlungstages stellte Seelbach daher den Antrag, die Haftunterbringung des 34-Jährigen zu überprüfen.

Verteidiger: Ziel des Antrags ist es, Ibrahim A. in eine Psychiatrie zu verlegen

Die beiden Zeugen hatten im Gerichtssaal von einem „ungewöhnlichen und komischen Verhalten“ des Angeklagten unmittelbar vor der Tat berichtet. Kurz nachdem der Zug auf seinem Weg nach Hamburg in Neumünster gehalten hatte, habe er „Dehnübungen“ gemacht, sich T-Shirt und Jacke am Körper hochgezogen und sei den Gang auf- und abgegangen. Die 21-jährige Zeugin berichtete, dass A. sie wenige Sekunden vor der Tat – das Messer bereits in der Hand – mit großen Augen „angegrinst“ habe. In dem Moment habe er „wahnhaft“ ausgesehen.

Das Ziel seines Antrags sei es nicht, den Angeklagten unter Auflagen aus der Haft zu entlassen, sondern ihn in „ein psychiatrisches Krankenhaus zu verlegen“, sagte Verteidiger Seelbach nach dem zweiten Prozesstag. Dies ginge nur, wenn A. schon zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss seiner Krankheit gestanden hätte.

Fall Ibrahim A.: Richter weist Antrag des Verteidigers zunächst zurück

Während seiner Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumünster hatte ein psychiatrischer Sachverständiger beim 34-Jährigen eine Psychose diagnostiziert. Mittlerweile sitzt A. in der Sicherheitsabteilung der JVA Lübeck – sowohl zu seinem eigenen als auch dem Schutz anderer. Ende Juni hatte er in seiner Zelle in Neumünster gezündelt und wurde daraufhin verlegt.

Der Vorsitzende Richter Johann Lohmann wies den Antrag des Verteidigers zunächst zurück. Eine mündliche Haftprüfung während der Hauptverhandlung sei nicht vorgesehen. Dafür sehe er derzeit auch keinen Anlass. Der Angeklagte könne sich aber beim nächsten Verhandlungstag am kommenden Mittwoch dazu äußern.

A. verfolgte den Prozess am Montag eher teilnahmslos. Während der Verhandlung blieben seine Hände an einem Bauchgurt gefesselt. Mal schaute er die Zeugen bei ihrer Aussage aufmerksam und direkt an, mal wanderte sein Blick ungläubig durch den Saal oder verharrte auf dem vor ihm stehenden Tisch.

Der Prozess in Itzehoe wird am Mittwoch mit weiteren Zeugenaussagen von sieben Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen fortgesetzt. Für den kommenden Freitag sind die Aussagen weiterer Fahrgäste geplant.

KN