﻿Prozess zu Messerattacke in Brokstedt: Was bisher geschah und wie es weitergeht

Itzehoe. Mit der Erhebung von Sachbeweisen startete am Donnerstag der zehnte Prozesstag vor dem Landgericht Itzehoe gegen den mutmaßlichen Täter der Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt. Bisher ging es im Prozess vor allem darum, anhand von Zeugenaussagen den Tathergang im Zug und am Bahnsteig am 25. Januar 2023 zu rekonstruieren. Was bisher geschah und wie es weitergeht.

Der Prozess-Auftakt: Mit einer großen Überraschung für alle Beteiligten begann die Verhandlung am 7. Juli: Der Angeklagte Ibrahim A. stritt ab, die Tat begangen zu haben, und bezeichnete sich als unschuldig. Dabei haben viele Menschen gesehen, wie der 34-Jährige am 25. Januar 2023 in einem Regionalzug bei Brokstedt mit einem Messer um sich stach. Die Anklage wirft dem staatenlosen Palästinenser zweifachen Mord und vierfachen versuchten Mord vor.

Die Anklage: Ibrahim A. soll zunächst eine 17-jährige Schülerin aus Elmshorn mit einem Fleischmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge durch 26 Stiche getötet haben. Der Freund der Schülerin, ein 19-Jähriger aus Brokstedt, soll noch versucht haben, seiner Freundin zu helfen, sei jedoch mit zwölf Stichen ebenfalls niedergestochen worden und daran gestorben. Anschließend soll Ibrahim A. wahllos mit jeweils mehreren Messerstichen zwei Frauen und zwei Männer schwer verletzt haben, bevor er gestoppt werden konnte. Einem Mann gelang es, den Täter mit einer Aktentasche und einer Laptop-Tasche so zu schlagen, dass er das Messer verlor.

Die Zeugenaussagen: 127 Zeugen sind beim Brokstedt-Prozess benannt, von denen bisher mehr als 20 vor Gericht von den schrecklichen Szenen berichteten. Die meisten beschrieben das Verhalten von Ibrahim A. als „irre“ und „wahnhaft“. Viele hörten, wie andere Fahrgäste panisch um ihr Leben schrien.

Neben Zuggästen, die im selben Abteil wie der Angeklagte saßen, sagte auch eine 27-jährige Frau aus, die Opfer des Messerangriffs wurde. Laut einem NDR-Bericht habe sie vor Gericht aufgelöst gewirkt und einen kleinen Stressball geknetet. Die junge Frau war in Brokstedt zugestiegen. Sie habe zuerst die Verletzungen des Angeklagten gesehen und ihm helfen wollen. Als sie in sein wütendendes und aggressives Gesicht geblickt habe, habe sie versucht zu fliehen. Vergeblich: Ibrahim A. stach von hinten mit dem Messer auf sie ein, dann verfolgte er sie, brachte sie zu Fall und stach weiter auf sie ein. Erst als er kurz abgelenkt war, konnte die Frau schwer verletzt entkommen. Laut dem Bericht leidet die Frau nun jeden Tag an Panikattacken und ist körperlich eingeschränkt.

Ersthelfer am Bahnhof sowie sieben Polizeibeamte, die nach dem Angriff zuerst am Bahnhof waren, berichteten, dass ihnen erst nach und nach klar geworden sei, wie chaotisch die Situation und wie umfangreich die Tat gewesen sei.

Die Sachbeweise: Die Berichte und Fotos der verschiedenen Polizeistationen, der Spurensicherung sowie die Kleidung des Angeklagten und einer Zeugin wurden als Beweisstücke in Augenschein genommen.

Der Angeklagte: Der 34-jährige Angeklagte wurde stets in Hand- und Fußfesseln sowie Sicherheitsgurt in den Gerichtssaal geführt. Er wirkte während der Prozesstage oft gelangweilt, abwesend und legte den Kopf auf die Tischplatte. Zwischendurch hörte er aber auch interessiert zu und grinste hin und wieder. Er erklärte vor Gericht, dass er sich immer wieder angegriffen und verfolgt fühle. Untergebracht ist er aktuell in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Er war zunächst in Neumünster in Untersuchungshaft, nachdem er dort aber Feuer in seiner Zelle gelegt hatte, wurde er aus Sicherheitsgründen nach Lübeck verlegt.

Die Verteidigung: Mit seinem Pflichtverteidiger Björn Seelbach redet der Angeklagte seit Mai nicht mehr. Der Anwalt betonte, dass Ibrahim A. eine von einem Sachverständigen diagnostizierte Psychose habe und somit „die Frage der Schuldfähigkeit bei dem Verfahren eine bedeutende Rolle“ spielen werde. Der Verteidiger habe eine Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie statt in der Untersuchungshaft im Gefängnis beantragt. Das wurde vom Richter jedoch abgewiesen. Der Anwalt prüft nun eine Haftbeschwerde.

Die Staatsanwaltschaft: Nach Ansicht der Staatsanwältin Janina Seyfert von der Staatsanwaltschaft Itzehoe ist der Angeklagte voll schuldfähig. Ibrahim A. habe „heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen“ gehandelt. Seine Opfer hätten sich im Zug in einer Alltagssituation befunden und nicht mit einem Angriff rechnen können. Er habe aus Frust und Verärgerung über seine ungeklärte persönliche Aufenthaltssituation als Geflüchteter gehandelt.

So geht es weiter: Am nächsten Verhandlungstag am 25. August sind weitere Zeugen geladen. Dabei geht es darum, die Tat weiter zu rekonstruieren. Auch die Beleuchtung der Vergangenheit von Ibrahim A. wird Teil der Beweisaufnahme durch die 6. Große Strafkammer sein. Mit Spannung wird auch die Bewertung des psychiatrischen Sachverständigen erwartet, der den Prozess begleitet. Er soll die Schuldfähigkeit des Angeklagten beurteilen. Unklar ist zudem immer noch das Motiv des Beschuldigten für die Bluttat. Offen ist ebenfalls noch, inwieweit der mangelnde Austausch von Informationen über Straftaten und den Aufenthalt von Ibrahim A. im Prozess thematisiert wird. Das Urteil wird für den 20. Dezember erwartet.

