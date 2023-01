﻿Messerattacke im Zug: Das spielte sich in Brokstedt ab

Die Messerattacke in einem Zug von Kiel nach Hamburg versetzte die kleine Gemeinde Brokstedt in einen Ausnahmezustand. Das spielte sich vor Ort ab.

Brokstedt. Plötzlich ging für Corinna Gulben alles ganz schnell. Eben noch stand sie entspannt am Tresen der Bäckerei Henningsen in der 2000-Einwohner-Gemeinde Brokstedt. Dann hört sie Sirenen, etliche Polizei- und Krankenwagen fahren vor. Die Bäckerei, die sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Brokstedt befindet, ist mittendrin in einem Geschehen, das fassungslos macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Regionalzug RE70 sind an diesem Mittwochnachmittag auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg zwei Menschen getötet und sieben verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ging ein Mann mit einem Messer auf Reisende los. Der mutmaßliche Täter wurde im Bahnhof von Brokstedt von der Polizei festgenommen.

Die Stimmung in Brokstedt ist an diesem Tag bedrückend. Der Bahnhof ist gesperrt, mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht stehen vor und hinter den Absperrungen. Kamerateams sind vor Ort, der Medienrummel ist groß, Polizeisprecher beantworten Fragen, Schaulustige fotografieren.

Messerattacke Brokstedt: Augenzeugen sind schockiert

Vor dem Bürgerhaus, das direkt am Bahnhof liegt, umarmt ein Mann seine Freundin, die im Zug saß. Sie hat geweint, will lieber nichts von dem erzählen, was sie erlebt hat. Im Bürgerhaus befragt die Polizei Zeugen, man sieht vielen Menschen das Erlebte im Gesicht an, Seelsorger sind vor Ort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der RE70 steht nach wie vor im Bahnhof, die Zug-Scheinwerfer leuchten grell. Eine automatische Durchsage am Bahnhof erzählt etwas von Zugausfällen, während die Männer und Frauen von der Spurensicherung in weißen Kitteln gekleidet den Tatort untersuchen, auf dem Bahnsteig stehen Markierungen mit Zahlen.

Nur wenige Meter entfernt sitzt ein älterer Mann noch in der Bäckerei Henningsen und nippt an seinem Kaffee. Den hat er kostenlos bekommen, so wie alle hier. „Man muss in dieser Lage doch zusammenhalten“, sagt Corinna Gulben. Nach einem kurzen Anruf bei ihrer Chefin war klar: Einsatzkräfte, gestrandete Fahrgäste und andere bekommen an diesem Tag Backwaren und Getränke aufs Haus. Filialleiterin Frauke Henske ist trotz Feierabend wieder in die Bäckerei gekommen und hilft.

Messerattacke: Mann berichtet von „surrealen“ Szenen

Der Mann mit dem Kaffee saß auch in dem Zug, in dem das Verbrechen passierte. Er habe erst gar nichts mitbekommen, erzählt er, sei tief in seinem Buch versunken gewesen. „Dann habe ich hinter mir Schreie gehört“, sagt er. Der Zug habe schon in Brokstedt gestanden, als er eine schwer verletzte Frau auf dem Bahnsteig sah. „Das wirkte alles surreal.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es folgten weitere Schreie, die Polizei war schnell vor Ort. Jetzt wartet der Mann auf seine Frau, die ihn abholt. Er ist einer der wenigen Fahrgäste, die Stunden nach der Tat noch vor Ort sind, die meisten sind bereits mit Bussen in Richtung Hamburg gebracht worden. „Mein Hamburg-Besuch hat sich erledigt“, sagt er. Den Termin, den er dort hatte, könne er sowieso nicht mehr wahrnehmen. Also wieder zurück nach Hause, nach Neumünster.

Innenministerin in Brokstedt vor Ort

Ein anderer Mann kommt eigentlich aus Bayern, wollte mit dem Zug nach Hamburg. Er saß zum Glück nicht im selben Waggon wie der Täter, sondern etwas entfernt. Der Schock ist dennoch groß. „Ich hatte Todesangst“, sagt er.

Lesen Sie auch

Am Abend treffen immer wieder Menschen am Bahnhof ein. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) schaut sich den Tatort an, drückt ihr tiefes Mitgefühl aus: „Ich bete für die Angehörigen, die ihre Liebsten verloren haben.“ Erste Einsatzkräfte der Feuerwehr Brokstedt machen sich ein Bild der Lage. Sie sollen später bei den Aufräumarbeiten am Bahnhof helfen. Es ist ein Tag, den die Menschen nicht nur in Brokstedt wohl nicht so schnell vergessen werden.