Die Nachrichtenlage in Schleswig-Holstein wird von zwei schrecklichen Taten überschattet: In Brokstedt griff ein Mann mit einem Messer im Zug Fahrgäste an - es gab Tote und mehrere Verletzte. In Nützen wurde eine Frau (81) getötet. Diese und weitere Themen des Tages finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

In einem Regionalzug in Brokstedt gab es eine Messerattacke. Mehrere Personen wurden verletzt. Nach ersten Informationen soll ein Mann mit einem Messer die Reisenden angegriffen haben.

Messerattacke im Zug in Brokstedt / Tötungsdelikt in Nützen / Ein Hoffnungsschimmer

an manchen Tagen sind gute Nachrichten schwer zu finden. Erst recht an solchen, an denen zwei Taten einen ins Mark treffen. Zuerst ein Tötungsdelikt aus Nützen. Dort ist eine 81-Jährige von einem Verwandten getötet worden, der später auch noch den Sohn des Opfers angegriffen haben soll. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Dann erreichte uns in der Redaktion die Nachricht, dass es am Nachmittag eine üble Messerattacke im Regionalzug von Kiel Richtung Hamburg mit Toten und Verletzten gab. Der Bahnhof ist abgeriegelt, ein Rettungshubschrauber im Anflug, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Florian Sötje steht mit der Bundespolizei in Kontakt, um weitere Details in Erfahrung zu bringen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bei all den schlechten Nachrichten bleibt ein Hoffnungsschimmer. Deutschland könnte mit einem Sieg gegen Olympiasieger Frankreich ins Halbfinale der Handball-WM einziehen. Der Gegner ist nicht der leichteste. Aber mit der bisherigen Turnierbilanz von fünf Siegen, einer Niederlage und Andreas Wolff im Tor muss sich das DHB-Team vor den Franzosen nicht verstecken. Werfen Sie am Abend doch einmal einen Blick in unseren Liveticker! Spannung ist Ihnen garantiert!

Nach einem holprigen Start sind Martin Kliesow (li.) und Benno Hilwerling zufrieden mit dem Anbieterwechsel bei der Sprottenflotte. © Quelle: Ulf Dahl

Neue Räder, neue App, neuer Anbieter: Die Sprottenflotte in Kiel und der Region hat zum Jahresbeginn einen Neustart hingelegt. Doch der Beginn mit dem neuen Dienstleister Donkey Republic verlief nicht ganz reibungslos. Was das Problem war und wie es gelöst wird. Zum Artikel.

