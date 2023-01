﻿Messerattacke im Zug: Mutmaßlicher Täter im FEK Neumünster operiert

Zwei Tote, sieben Verletzte: Ein vergleichbar schweres Gewaltverbrechen in einem Zug wie die tödliche Messerattacke am Mittwoch hat es laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in Schleswig-Holstein noch nicht gegeben. Der mutmaßliche Täter befindet sich mittlerweile im Krankenhaus.

Brokstedt. Eine blutige Attacke in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg hat am Mittwoch ganz Schleswig-Holstein schockiert: Nach Angaben der Polizei war am Nachmittag ein Mann mit einem Messer auf die Reisenden im RE 70 losgegangen. Zwei Menschen starben. Sieben weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Durch den Polizeieinsatz war die Strecke zwischen Kiel und Hamburg ab 14.57 Uhr gesperrt.

Der mutmaßliche Täter wurde im Bahnhof von Brokstedt von der Polizei festgenommen, wo der Zug zum Stehen kam. Wie das Innenministerium bestätigte, handelt es sich bei ihm um einen 33 Jahre alten, staatenlosen Palästinenser.

Mann attackierte mit einem Messer Menschen im Zug

Eine Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe sagte, dass der mutmaßliche Täter offenbar auch verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus nach Neumünster, wo er operiert wurde. Warum der Mann im Zug mit einem Messer Menschen attackierte, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen: „Die Hintergründe sind noch unklar, ebenso wie die Identitäten der Geschädigten.“

Die Polizeisprecherin berichtete, dass während der Fahrt des Regionalzuges mehrere Notrufe von Fahrgästen eingegangen seien. Der Zug sei daraufhin gestoppt worden, und das Geschehen habe sich auf den Bahnsteig verlagert. Dort sei mutmaßliche Täter zunächst von Reisenden überwältigt worden.

Nach Informationen der Kieler Nachrichten schwebte einer der Verletzten in Lebensgefahr, konnte im Krankenhaus aber stabilisiert werden. Neben den beiden Getöteten wurden laut Polizei drei Menschen schwer verletzt, vier trugen leichte Verletzungen davon.

Brokstedt: Reisende wurden im Bürgerhaus untergebracht und betreut

Die Polizei sperrte den Bereich um den Bahnhof in Brokstedt weiträumig ab. Mehrere Rettungswagen und Notärzte waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe. Reisende wurden von Rettungskräften im Brokstedter Bürgerhaus in der Nähe des Bahnhofs untergebracht. Sie wurden dort psychologisch betreut und von Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei Itzehoe vernommen.

Augenzeuge Jan Siefke saß in dem Zug von Kiel nach Hamburg, als sich der Messerangriff ereignete: "Vier Mädchen sind in meinen Waggon gesprintet, haben gerufen: Der hat ein Messer. Lauft alle." Panik habe sich im Zug verbreitet. Dieser habe in diesem Moment am Bahnhof in Brokstedt gehalten. "Alle sind soweit wie möglich vom Zug weggerannt", berichtete Siefke. Auf dem Bahnsteig habe der Medizinstudent versucht, bei einer Verletzten einen Druckverband anzulegen. Zu diesem Zeitpunkt sei man davon ausgegangen, dass vom mutmaßlichen Täter keine Gefahr mehr ausgehe.

„Doch auf einmal habe ich einen erneuten Schrei gehört“, sagte Siefke. Jemand habe gerufen, dass der Täter wiederkomme. „Dann ist der gesamte Bahnsteig in Richtung Gleise gestürmt, um sich in Sicherheit zu bringen. Den Angreifer selbst habe ich nicht sehen können.“ Andere Reisende berichteten von Blutspuren, die sich durch mehrere Waggons zogen.

Messerattacke in Brokstedt: Politik zeigt sich zutiefst betroffen

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zeigte sich zutiefst betroffen: „Die Tat erschüttert mich tief. Ich bin in Gedanken bei den Familien und Angehörigen der Opfer.“ Bundespolizei und Landespolizei arbeiteten bei der Aufklärung eng zusammen. „Für mich steht fest, dass sich die entsetzliche Tat gegen jede Menschlichkeit richtet.“ Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) äußerte sich schockiert: „Noch vor wenigen Tagen bin ich selbst auf dieser Strecke gefahren. Über diese entsetzliche Tat bin ich bestürzt. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen der Opfer.“

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach der Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ihr Mitgefühl ausgedrückt. „All unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser furchtbaren Tat und ihren Familien“, schrieb die Politikerin am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter. Dies sei eine „erschütternde Nachricht“.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, Thomas Losse-Müller, und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) haben sich entsetzt und tief betroffen nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug am Mittwoch geäußert.

„Die Nachricht über den Messerangriff in Brokstedt mit Toten und Verletzten erfüllt uns mit Trauer und Entsetzen. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen“, sagte Losse-Müller. „Die Hintergründe dieser schrecklichen Tat müssen jetzt rasch und sorgfältig aufgeklärt werden.“