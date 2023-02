﻿Zu wenig Informationen über Ibrahim A.? Das sagt Hamburgs Justizbehörde zu den Vorwürfen

Die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt am 25. Januar soll am Donnerstag auch im Hamburger Justizausschuss aufgearbeitet werden. Die Justizbehörde der Hansestadt äußerte sich bereits jetzt zu den Vorwürfen, dass zu wenig Informationen über den mutmaßlichen Täter nach Kiel geflossen seien.

Kiel/Hamburg. Die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt am 25. Januar beschäftigte am Mittwoch auch die Hamburger Bürgerschaft in einer Aktuellen Stunde. Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) kündigte dort an, dass das Hamburger Resozialisierungsgesetz überprüft werden solle. Schleswig-Holstein wirft Hamburgs Justiz den mangelnden Fluss von Informationen über den mutmaßlichen Täter vor.

Die Hamburger Senatorin bekräftigte gegenüber der Bürgerschaft, dass dem Tatverdächtigen Ibrahim A. die im Gesetz vorgesehen Hilfsangebote für Untersuchungshäftlinge unterbreitet worden seien. Noch am Tag seiner Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt Billwerder sei der wohnungslose 33-Jährige im Winternotprogramm der Stadt angekommen. Er habe zudem eine Perspektivberatung bekommen.

Tatverdächtiger Brokstedt: Warum wurde Kiel nicht über die Entlassung informiert?

Auf die Frage, warum die Ausländerbehörde Kiel nicht über die Haftentlassung von Ibrahim A. informiert wurde, gab es auf Nachfrage am Mittwoch keine Antwort von der Hamburger Behörde für Justiz und Verbraucherschutz.

Mit Blick auf den Informationsfluss erklärte Linda Luft, stellvertretende Sprecherin der Hamburger Justizbehörde, dass die Personaldaten des Untersuchungsgefangenen der Ausländerbehörde in Kiel am 6. Mai 2022 schriftlich mitgeteilt worden seien. „Die Aufenthaltserlaubnis von Ibrahim A. war am 13. April 2018, seine Fiktionsbescheinigung am 27. Dezember 2021 abgelaufen.“

Nach der Messerattacke: Ausländerbehörde Kiel hat Schreiben nicht erhalten

Die JVA Billwerder habe wegen der Verlängerung der Fiktionsbescheinigung die Ausländerbehörde Kiel am 4. Mai 2022 kontaktiert. Kiel habe zwei Tage später um Informationen gebeten, seit wann sich der Insasse in Untersuchungshaft befinde, wo sein gewöhnlicher Aufenthalt sei und ob er sich schon länger in Hamburg aufgehalten habe. „Die Fragen wurden noch am selben Tag beantwortet und mit der Ausländerbehörde ein Telefontermin mit Ibrahim A. angeregt. Darauf antwortete die Ausländerbehörde Kiel nicht“, sagt Linda Luft. „Dieses Schreiben liegt uns nicht vor“, erklärt Kiels Stadtsprecherin Kerstin Graupner auf Nachfrage.

Das letzte Telefonat zwischen Ausländerbehörde und JVA habe es laut Hamburger Behörde am 22. November gegeben. Darin habe die JVA mitgeteilt, dass sich der Tatverdächtige nach Haftentlassung vor Ort um die Verlängerung der Bescheinigung kümmern müsse. „Das wurde dem Insassen mündlich und seinem Anwalt per Fax mitgeteilt.“ Zuletzt wurde Ibrahim A. am Tag der Haftentlassung erneut darauf hingewiesen, dass er sich bei der Ausländerbehörde in Kiel melden müsse, so die Sprecherin der Hamburger Justizbehörde.

Nach Bluttat in Brokstedt: „Eklatante Mängel“ in der psychiatrischen Versorgung

Hamburgs CDU und Linke kritisierten scharf, dass es seit Jahren eklatante Mängel in der psychiatrischen Versorgung im Justizvollzug in Hamburg gebe. 138 Häftlinge kämen auf einen Psychiater, insgesamt bräuchten rund 480 Gefangene psychologische Behandlung, sagte Cansu Özdemir (Linke). Die Messerattacke von Brokstedt soll auch im Hamburger Justizausschuss am Donnerstag aufgearbeitet werden.