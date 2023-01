﻿Messerattacke im Zug RE 70: Eine Rekonstruktion der Bluttat

Die blutige Messerattacke in Brokstedt mit zwei Toten und fünf Verletzten im RE 70 schockiert das ganze Land. Über die genauen Abläufe im Zug ist bisher noch nicht viel bekannt. Die Behörden halten sich bedeckt. Ein Versuch der Rekonstruktion des Tages.

Kiel/Brokstedt. Der 25. Januar 2023 geht als schwarzer Tag in die Geschichte Schleswig-Holsteins ein. Am Tag nach der blutigen Messerattacke im Regionalexpress 70 mit zwei Toten und fünf Verletzten sind zum Tatverdächtigen Ibrahim A. (33) bereits viele Details bekannt geworden. Wenig weiß man bislang darüber, was sich am Mittwochnachmittag im RE 70 auf der Fahrt von Kiel in Richtung Hamburg genau abspielte. Der Versuch einer Rekonstruktion.