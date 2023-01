﻿Messerattacke im Regionalzug: Mutmaßlicher Täter durfte sich in Deutschland frei bwegen

Trauer auf dem Bahnhof in Brokstedt: Blumen, Kerzen und Bilder sind in einem Wartehäuschen zum Gedenken an die Opfer der Messerattacke vom 25. Januar niedergelegt.

Kiel. Der mutmaßliche Zug-Attentäter von Brokstedt, Ibrahim A. (33), durfte sich in Deutschland frei bewegen. Das bestätigt das Sozialministerium in Kiel. Eine Wohnsitzpflicht (drei Jahre) gilt demnach nur für Ausländer, die nach 2016 einen Schutzstatus bekommen haben. Der Paläsinenser Ibrahim A. hatte bereits im Herbst 2014 nach einem abgelehnten Asylantrag subsidiären, also behelfsmäßigen Schutz erhalten, weil ihm bei einer Rückkehr in den Gaza-Streifen ernsthafter Schaden drohte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Folgejahren hatte der staatenlose Mann zunächst in Euskirchen (NRW) gelebt, war dann in Kiel aus einer Flüchtlingsunterkunft geflogen und wegen einer Gewalttat in Hamburg in Untersuchungshaft gekommen. Am vergangenen Mittwoch wurde der 33-Jährige in Brokstedt festgenommen, weil er in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg durch eine Messerattacke zwei Menschen getötet und fünf Verletzten haben soll. Wegen dieser Ortswechsel ist bisher unklar, wo der „gewöhnliche Aufenthalt“ des zuletzt obdachlosen Ibrahim A. war und welche Ausländerbehörde damit für den mutmaßlichen Mörder zuständig ist. „Das Sozialministerium prüft das als Fachaufsicht zurzeit“, so ein Sprecher.

Nach der Messerattacke im Regionalzug: Ibrahim A. hatte Anspruch auf Hartz IV

Klar ist, dass Ibrahim A. vor seiner Zeit im Gefängnis Anspruch auf Hartz IV (heute Bürgergeld) hatte. Es wird im Regelfall überwiesen und bei kontolosen Ausländern vom Jobcenter per Scheck ausgezahlt. Ausländer in stationären Einrichtungen und damit auch alle Inhaftierten haben keinen Anspruch auf Hartz IV oder Bürgergeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Laut Sozialministerium hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) noch nicht mitgeteilt, ob Ibrahim A. der Schutzstatus aufgrund seiner bisherigen Straftaten gestrichen worden ist oder wird. Erst nach einem Verlust des Schutzstatus hätte die zuständige Ausländerbehörde dem Palästinenser die Aufenthaltserlaubnis in Deutschland entziehen können. Selbst dann wäre eine Abschiebung nicht zwangsläufig, weil die Behörden erst prüfen müssen, ob eine Abschiebung aus gesundheitlichen (schwere Krankheit) oder humanitären Gründen (etwa drohende Todesstrafe) zulässig ist.

Zumindest die Frage nach einer möglichen Abschiebung stellt sich derzeit nicht. Ibrahim A. wird sich in Deutschland absehbar vor Gericht verantworten müssen.