Prozess zur Messerattacke in Brokstedt: Verteidiger will Haftbeschwerde einreichen

Itzehoe. Nach drei Wochen Sommerpause ist der Prozess zur Messerattacke von Brokstedt am Freitag in Itzehoe fortgesetzt worden. Gehört wurden Zeugen, die am 25. Januar 2023 in jenem Regionalzug saßen, in dem zwei Menschen durch eine Messertattacke getötet und weitere schwer verletzt worden waren. Am Rande des elften Verhandlungstages erklärte Björn Seelbach, Verteidiger des mutmaßlichen Täters Ibrahim A., dass er an der Haftbeschwerde arbeite, die in Kürze das Oberlandesgericht erreichen solle.

Der Anwalt hatte schon zu Beginn des Brokstedt-Prozesses eine Haftprüfung beantragt, weil er überzeugt sei, dass der Angeklagte in einer geschlossenen Psychiatrie besser aufgehoben ist als in Untersuchungshaft. Dies hatte der Richter abgewiesen.

Frage der Schuldfähigkeit von Ibrahim A.: Verteidiger kritisiert Richter

Das Gericht zieht also weiter die Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt in Betracht. „Ich kritisiere daran, dass die Richter nicht den Gutachter noch einmal gehört haben, sondern diese Einschätzung aus den Akten, dem Gutachten von Februar in der Haft und vom Beginn der Hauptverhandlung ziehen“, sagte Seelbach.

Am ersten Verhandlungstag nach der Sommerpause wirkte der Angeklagte fitter als noch bei den vorangegangenen Gerichtsterminen. Ibrahim A. hat sich den Bart abrasiert, und er schleppte sich diesmal auch nicht an seinen Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal, sondern ging aufrecht und grüßte seinen Anwalt und sogar die Zuschauer.

Eine optische Veränderung stellte auch der erste Zeuge fest, der den Notruf am Tag der Messerattacke abgesetzt hatte. „Er hatte damals kürzere Haare“, sagte der 27-jährige Student aus Kiel, der am 25. Januar 2023 in Kiel in den Regionalzug eingestiegen war.

Zeuge beobachtete Messerattacke auf eine Frau im Regionalzug

Markerschütternde Schreie einer Frau hätten ihn damals aus dem Lesen eines Buches herausgerissen, so der Zeuge. Er habe ein Rumpeln gehört. „So als würde jemand irgendwo gegenlaufen.“ Dann habe er gesehen, wie der Tatverdächtigen, den er im Saal identifizierte, einen Messerhieb auf eine Frau ausgeführt habe.

Der Student sei daraufhin mit weiteren Fahrgästen geflohen. Vom unteren Teil des Waggons sei er in den oberen und von dort weiter in den nächsten Waggon gerannt. Er habe den Notruf per Handy abgesetzt. „Der Zug stand mittlerweile im Brokstedter Bahnhof“, berichtete der Mann. „Als die Polizei fragte, ob die Notbemse gezogen wurde, bin ich wieder runtergelaufen und habe die Bremse betätigt.“

Dann habe er Ibrahim A. erneut gesehen, wie er „auf und ab“ und dann „fokussiert“ in den nächsten Waggon gelaufen sei, so der Student. Er habe zunächst gedacht, es würde sich um eine Beziehungstat handeln. „Das ganze Ausmaß wurde mir erst später bewusst, als ich auf dem Bahnsteig war.“

