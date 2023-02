﻿Vier Verletzte nach Tat in Brokstedt aus dem Krankenhaus entlassen

Brokstedt. Vier Wochen nach der Messerattacke im Zug in Brokstedt, bei der zwei Schüler (17 und 19 Jahre) ums Leben kamen, konnten nach KN-Recherchen mittlerweile vier Personen aus den Krankenhäusern entlassen werden. Fünf Menschen – zwei Frauen (27 und 54 Jahre) sowie zwei 22- und ein 62-jähriger Mann – wurden bei dem Angriff am 25. Januar so schwer verletzt, dass sie zum Teil intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Über den Zustand der fünften Person liegen unserer Zeitung keine weiteren Informationen vor. Der Polizei Itzehoe ist aber auch keine Verschlechterung des Zustandes von den Verletzten bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ibrahim A. soll Messer bei Famila in der Wik gekauft haben

Unterdessen wurden weitere Details zum Tattag bekannt. Der mutmaßliche Täter Ibrahim A. soll laut NDR-Bericht am 25. Januar zunächst beim Famila-Markt in Kiel-Wik ein Messer erworben haben und mit diesem dann zunächst in einen ICE gestiegen sein. Weil er offenbar ohne Fahrschein unterwegs war, soll er von einem Schaffner in Neumünster des Zuges verwiesen worden sein. Erst dann soll er den Regionalexpress Richtung Hamburg genommen haben, in dem wenige Kilometer weiter die Bluttat geschah.

Messerattacke in Brokstedt: Staatsanwaltschaft Itzehoe äußert sich nicht zu Details

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe wollte sich zu diesen neuen Details nicht äußern: „Das kommentiere ich nicht“, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow, der sich auch ansonsten bedeckt hielt. „Die Ermittlungen dauern an.“ Weitere Auskünfte zu Details und ob mittlerweile alle Zeugen befragt wurden, gab er nicht. Der Tathergang müsse weiter rekonstruiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Psychiatrischer Gutachter eingeschaltet

Der Beschuldigte sitzt aktuell weiterhin in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster. Ob er dort bis zum Prozess bleibt, ist aber offen. Denn zunächst muss die Schuldfähigkeit des 33-jährigen staatenlosen Palästinensers ermittelt werden. Dafür wurde ein psychiatrischer Gutachter eingeschaltet. Dabei soll dann die Frage geklärt werden, ob die Staatsanwaltschaft den Mann anklagen kann oder ob ein Antrag auf Sicherungsverfahren gestellt wird. In dem Fall käme es nicht zu einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, sondern zu einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Aktuell wird der Tatverdächtige von einem externen Gutachter in der JVA Neumünster betreut. Sollte sich der Verdacht einer psychischen Erkrankung erhärten, könnte Ibrahim A. direkt in eine psychiatrische Klinik verlegt werden, heißt es vonseiten der Verteidigung. In einem ersten Gespräch mit dem Beschuldigten sei der Eindruck gewesen, dass der Mann „keinen kompletten Realitätsbezug verloren hat.“

Aussage von Tatverdächtigem zur Bluttat nicht ausgeschlossen

Dass der Tatverdächtigte sich selbst zu dem Tattag äußert, ist hingegen nicht ausgeschlossen. In der Regel schweigen die Beschuldigten bei dieser Art von Strafverfahren, um sich selbst nicht zu beschuldigen, doch hier sei der engere Sachverhalt relativ klar. Der Tatverdächtige könnte sich also im Laufe der Zeit dazu äußern. Die Entscheidung, ob es zu einer Anklage kommt, kann aber noch etliche Wochen dauern.