Messerattacke in Brokstedt: „In dem Moment sah er wahnhaft aus“

Itzehoe. Eine 22-jährige Studentin schildert am Montagmorgen als erste Zeugin im Prozess um die Messerattacke von Brokstedt ihre Erlebnisse vom 25. Januar 2023. Kurz vor der Tat sitzt sie in der Regionalbahn in Richtung Hamburg unmittelbar vor Ibrahim A. (34), der wenig später auf mehrere Menschen im Zug einsticht, ein junges Paar tötet und vier Reisende teils lebensgefährlich verletzt. Kurz vor den tödlichen Stichen hat die 22-Jährige Blickkontakt zum 34-Jährigen, der sie „mit großen Augen angrinst. In dem Moment sah er wahnhaft aus“, sagt die Zeugin.

Während ihrer Aussage berichtet die 22-Jährige sachlich und mit ruhiger Stimme, was in den dramatischen Minuten im RE 70 passiert. Dass der Angeklagte – sie erkennt Ibrahim A. im Gerichtssaal wieder – auf die 17- und 19-jährigen Todesopfer kurz vor Brokstedt einsticht, sieht die Studentin aus nächster Nähe.

Zeugin: Ibrahim A. packt sein erstes Opfer und sticht zu

Als sich die Fahrgäste auf den Weg zu den Türen machen, um in Brokstedt auszusteigen, steht die 17-Jährige mit dem Rücken zu Ibrahim A., berichtet die Zeugin. In dem Moment als die Lautsprecherdurchsage zum Halt in Brokstedt erklingt, packt A. die 17-Jährige an der Schulter, reißt sie herum und beginnt, „von oben auf sie einzustechen“.

Der 19-jährige Freund der Jugendlichen, der offenbar schon zum Treppenaufgang am Ausstieg vorgegangen war, eilt zurück, versucht sich, zwischen Angreifer und Opfer zu drängen. „Dann hat der Mann mit dem Messer angefangen, auf ihn einzustechen“, berichtet die 22-Jährige.

Was dann folgt, beschreibt sie als „Massenpanik“: „Alle Leute im Zug sind aufgesprungen und weggerannt.“ Die 22-Jährige selbst flüchtet in einen anderen Waggon. Knapp eine Minute später fährt der Zug in Brokstedt ein, die Türen öffnen sich.

Messerattacke Brokstedt: Seltsame Szenerie auf dem Bahnsteig

Die 22-Jährige bleibt auf dem Bahnsteig, kümmert sich kurzzeitig um eine ältere Frau, die kurz zuvor blutüberströmt mit ihrem Gepäckstück aus der Regionalbahn trat. Dann fällt ihr Blick durch die sich erneut öffnenden Türen wieder auf Ibrahim A., der sich offenbar kurz zuvor im Zug einen Kampf mit einem jungen Mann geliefert und das Tatmesser verloren hat. Ein weiterer Fahrgast ergreift es, und wirft es kurzerhand in einen Mülleimer.

Laut der Zeugin ereignet sich nun etwas Seltsames. Denn Ibrahim A. scheint nicht zu flüchten. Er geht einfach den Bahnsteig entlang, wird dabei von einem weiteren Fahrgast angegriffen, der ihn von der Seite schlägt. „Der Angeklagte hat dann keinen Widerstand geleistet und ist da geblieben“, so die Zeugin.

Der 34-Jährige habe sich einfach auf den Bahnsteig gesetzt, um ihn herum viele weitere Fahrgäste, die in diesem Moment versuchen, das Erlebte zu verstehen. „Er saß da einfach ruhig und hat vor sich hingeguckt.“ Wenig später habe ihn die eintreffende Polizei abgeführt.

Messerattacke Brokstedt: Ibrahim A. wirkt kurz vor den tödlichen Stichen unruhig

Die 22-Jährige selbst ist an diesem Tag auf dem Weg von Kiel nach Brokstedt, um dort ihre Mutter zu besuchen. Auf Höhe Neumünster geht sie kurz zur Toilette, setzt sich danach in den dritten Waggon. Ibrahim A. sitzt nun schräg hinter der Studentin. Er fällt ihr auf, weil er sich die Jacke auszieht, unruhig wirkt. Er steht auf, legt die Hände auf die Sitzreihe, macht Ausfallschritte.

Kurz vor Brokstedt steht die 22-Jährige selbst auf, will zunächst in Richtung Ausgang an Ibrahim A. vorbei. Doch der bleibt einfach stehen. „Ich wollte mich nicht an ihm vorbeidrängen“, erzählt die Studentin. Sie dreht um, will zum anderen Ausstieg gehen.

Als sie sich noch einmal zu A. umdreht, hat der bereits in seine auf dem Sitz liegende Tasche gegriffen – und hält ein Messer in der Hand. In dem Moment blickt A. grinsend zu ihr herüber, berichtet die 22-Jährige, die nun ein ungutes Gefühl hat und sich nach Hilfe umschaut.

Sie verliert A. aus dem Blick, sucht einen Schaffner und tippt schon den Notruf auf ihrem Handy ein. „Achtung, der Mann hat ein Messer“, ruft in diesem Moment ein anderer Fahrgast. Die 22-Jährige läuft zurück – und sieht dann die tödlichen Messerstiche.

Zeugin von Brokstedt: „Man konnte es gar nicht fassen, war ruhelos“

Ihre ruhige und sachliche Art verliert die 22-Jährige nur einmal. „Wie ging es Ihnen unmittelbar danach?“, fragt der Vorsitzende Richter mit Blick auf die Momente nach den dramatischen Minuten in Brokstedt. „Man konnte es gar nicht richtig fassen, war ruhelos. Das hielt ein paar Tage an. Ich habe viel darüber nachgedacht. Es war nicht leicht, dass man die Familie des Jungen kannte, der gestorben ist“, sagt die Studentin mit brüchiger Stimme.

Nach der ersten Zeugenbefragung unterbrach das Gericht den Prozesstag. Um 13.30 Uhr ist ein weiterer Fahrgast aus dem RE 70 als Zeuge geladen.

KN