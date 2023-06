Messerattacke in Quickborn: Frau wurde offenbar vom Bruder angegriffen

Quickborn. Nach der Messerattacke in Quickborn am Montag, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei weitere Details zur Tat veröffentlicht. Demnach soll die 46-Jährige von ihrem Bruder (51) mit einem Messer angegriffen worden sein. Sie sei daraufhin aus ihrer Wohnung in ein Nachbarhaus geflüchtet. Dort sei sie erstversorgt worden.

Durch den Angriff erlitt die 46-Jährige demnach Stich- und Schnittverletzungen sowohl am Oberkörper als auch an den Händen. Sie schwebte in Lebensgefahr, eine Notoperation in einer Hamburger Klinik sei aber erfolgreich verlaufen.

Der Tatverdächtige wurde im Umfeld des Tatorts festgenommen, er leistete dabei keinen Widerstand, so die Polizei. Am Dienstag wurde er beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Wegen des Verdachtes auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beantragte die Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann aus Quickborn. Es besteht der Verdacht, dass der Mann zum Tatzeitpunkt schuldunfähig oder erheblich vermindert schuldfähig gewesen sein könnte. Dem Antrag wurde stattgegeben.

