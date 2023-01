Nach der Messerstecherei in Brokstedt geht die Suche nach Antworten weiter: Was trieb den Mann an, zwei Menschen zu töten und sieben weitere zu verletzen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Ein Ausblick auf den Tag danach.

Nach der Messerstecherei in einem Zug von Kiel nach Hamburg ist der Regionalzug auf ein Abstellgleis in Neumünster gefahren worden.

Messerstecherei in Brokstedt: Wie geht es am Tag danach weiter?

Brokstedt. Nach der Messerattacke im Zug von Kiel nach Hamburg bleiben Schock, Trauer und die Frage nach dem Warum. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Donnerstag ihre Ermittlungen zu der Attacke, bei der zwei Menschen starben und sieben verletzt wurden, fortsetzen. Das Innenministerium kündigt eine Pressekonferenz an, Trauerbeflaggung wurde angeordnet. Ein Ausblick auf den Tag danach.

Ermittlungen gehen weiter – aber nicht mehr am Bahnhof Brokstedt

Die Ermittlungen am Bahnhof Brokstedt liefen bis Mittwochabend, 20.30 Uhr. Danach fuhr der Zug Richtung Bahnhof Neumünster. Dort wurden die getöteten Opfer in der Nacht zum Donnerstag von Bestattern aus dem abgestellten Zug geholt. Auch die Spurensicherung war weiter aktiv.

In Brokstedt hatten die Ermittler am Mittwoch Dutzende Zeugen aus dem Zug, der mit rund 120 Fahrgästen besetzt war, in einem Gasthof in der Nähe des Bahnhofs befragt. Offenbar konnten mutige Fahrgäste Schlimmeres verhindern, sie überwältigten den Angreifer und hielten ihn fest.

Messerattacke im Zug: Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen

Viele Fragen blieben in den Stunden nach der Messerstecherei im Zug am Bahnhof Brokstedt offen. „Die Hintergründe sind noch unklar“, sagte eine Polizeisprecherin am späten Mittwochabend. Zu den Identitäten der Opfer gab es noch keine Angaben, sie seien noch nicht zweifelsfrei geklärt, teilte die Polizei mit.

Heute um 14 Uhr wollen sich Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, bei einer Pressekonferenz in Kiel zum Stand der Ermittlungen äußern.

Trauerbeflaggung in Schleswig-Holstein nach Messerattacke in Brokstedt

Innenstaatssekretärin Magdalena Finke hat zum Gedenken an die Opfer der Messerattacke Halbmastbeflaggung der Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes angeordnet. Die Trauerbeflaggung in Schleswig-Holstein gilt für Donnerstag, 26. Januar 2023.

Den Kreisen, Gemeinden und Ämtern und den Körperschaften ohne Gebietshoheit, rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, wird empfohlen, sich der Trauerbeflaggung anzuschließen.

Die Beflaggung des Landeshauses als Sitz des Schleswig-Holsteinischen Landtages wird von diesem eigenständig geregelt. Es wird empfohlen, sich der Halbmastbeflaggung anzuschließen.

Messerattacke im Zug: Was trieb den Täter an?

Es gab erste Hinweise, dass der mutmaßliche Angreifer – ein 33 Jahre alter staatenloser Palästinenser – geistig verwirrt sein könnte, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Nach vorläufigen Erkenntnissen war er in Norddeutschland bislang nicht als Extremist aufgefallen.

Nach Informationen von „Spiegel“ und „Welt“ soll der Mann aber mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, laut NDR mehrfach vorbestraft sein. Wie dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll er bis letzte Woche inhaftiert gewesen sein. NDR und „Spiegel“ zufolge hatte er zuletzt in Untersuchungshaft gesessen.