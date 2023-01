Die Messerattacke in einem Zug von Kiel nach Hamburg versetzte die kleine Gemeinde Brokstedt in einen Ausnahmezustand. Das spielte sich vor Ort ab.

Brokstedt. Plötzlich ging für Corinna Gulben alles ganz schnell. Eben noch stand sie entspannt am Tresen der Bäckerei Henningsen in der 2000-Einwohner-Gemeinde Brokstedt. Dann hört sie Sirenen, etliche Polizei- und Krankenwagen fahren vor. Die Bäckerei, die sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Brokstedt befindet, ist mittendrin in einem Geschehen, das fassungslos macht.