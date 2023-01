Live: Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen nach Messerattacke Brokstedt im Stream

Ein Mann tötet im Zug von Kiel nach Hamburg zwei Menschen und verletzt sieben weitere. Doch was trieb ihn an? Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Itzehoes Polizeichef Frank Matthiesen informieren um 14 Uhr über den Stand der Ermittlungen zur Messerattacke in Brokstedt. Zum Livestream.