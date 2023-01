Messerattacke Brokstedt: 16-Jährige und 19-Jähriger getötet – Hintergründe unklar

Nach der tödlichen Messerattacke in Brokstedt ist der staatenlose Palästinenser aus dem FEK Neumünster entlassen worden. Der Tatverdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Auch erste Details zu den Opfern sind bekannt.

Im Bahnhof von Brokstedt stand am Mittwochabend ein Regionalexpress, in dem ein Mann zwei Personen getötet und weitere verletzt hat. Er konnte überwältigt werden.

Brokstedt. Nach der Messerattacke im Regionalzug RE 70 in Brokstedt soll der Tatverdächtige heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe auf Anfrage. Der Mann sei aus dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) entlassen worden und befinde sich derzeit in Gewahrsam.

Bei der Messerattacke am Mittwochnachmittag starben zwei Menschen, sieben wurden verletzt. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich laut Polizei um eine 16-jährige Jugendliche und ihren 19-jährigen Bekannten. Beide sollen aus Schleswig-Holstein stammen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die genaue Zahl der weiteren Geschädigten befindet sich weiterhin in der Klärung, ebenso ihr Alter, ihre Herkunft und die Schwere der Verletzungen.

Messterstecherei Brokstedt: Beschuldigter saß bis vor kurzem in einem Gefängnis in Hamburg

Der Beschuldigte befindet sich nicht mehr in ärztlicher Behandlung, sondern im Gewahrsam der Polizei. Voraussichtlich am heutigen Nachmittag wird seine Vorführung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vor dem Amtsgericht Itzehoe stattfinden.

Die Hintergründe der Messerstecherei in Brokstedt sind weiterhin unbekannt. Der 33-Jährige befand sich bis vor kurzem in einem Gefängnis in Hamburg aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes. Dass der Mann Erkenntnisse im Bereich der Sexualstraftaten besitzt, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Zuletzt war der Palästinenser ohne festen Wohnsitz.

Da sich in dem Zug, in dem sich die Tat ereignete keinerlei Videoüberwachung befand, bitten die Ermittler Zuginsassen, die noch nicht mit Ermittlern gesprochen haben, sich unter Telefon 04821/602 2002 bei der Polizei zu melden. Unter der angegebenen Nummer ist zudem ab sofort das Bürgertelefon erreichbar.

Stand der Ermittlungen: Pressekonferenz um 14 Uhr

Am heutigen Tag finden weitere Vernehmungen von Zeugen statt, die Spurensicherung am Tatort wird ebenfalls fortgesetzt. Um 14 Uhr wollen sich Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, bei einer Pressekonferenz in Kiel zum Stand der Ermittlungen äußern.