Messerattacke von Brokstedt: Konfuser Auftritt des Angeklagten

Itzehoe. Um 8.52 Uhr am Freitagmorgen wird Ibrahim A. (34) vorgefahren. Umringt von Männern der Mobilen Einsatzgruppe (MEG) der Justiz steigt er aus einem Minibus. A. trägt die grüne Gefängniskleidung der JVA Neumünster, ist an Händen und Beinen gefesselt. Sein Gesicht bleibt der versammelten Presse zunächst verborgen. Aus dem ganzen Land sind die Berichterstatter heute nach Itzehoe angereist, um eine Antwort auf die zentrale Frage zu erhalten: Warum hat der 34-jährige Palästinenser in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg mutmaßlich zwei Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt? Am Ende des ersten Prozesstages bleibt diese Frage unbeantwortet – und neue sind hinzugekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Gang mit kühlen, weißen Wänden führt in den Gerichtssaal. Das Landgericht Itzehoe ist für diese Hauptverhandlung in das China Logistic Center (CLC) nahe der A23 umgezogen. Medien und Zuschauer, von denen nur wenige gekommen sind, trennen Glasscheiben von Richterpult, Zeugenstand und Anklagebank.

Fall Brokstedt: Angeklagter Ibrahim A. wirkt aufmerksam und abwesend zugleich

Auf diese wird A. um 9.59 Uhr geführt. Schwarze Haare, schwarzer Bart, sein Blick wandert durch den Saal. Der 34-Jährige beugt sich vor, scheint die Anwesenden genau zu beobachten. Gleichzeitig wirkt es so, als wisse er nicht, warum er hier eigentlich sitzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Justizwachtmeister nimmt ihm die Handfesseln ab. A. setzt sich einen Kopfhörer auf sein linkes Ohr. Zu seiner rechten Seite sitzt der 44-jährige Dolmetscher aus Hamburg, der das Prozessgeschehen für den Angeklagten übersetzt.

Auf der anderen Seite des Saals haben der psychiatrische Sachverständige sowie die Vertreter der Nebenklage Platz genommen. Von den Nebenklägern selbst hat nur ein junger Mann den Weg zum ersten Prozesstag gefunden.

Messerattacke: Zeugen stoppen Ibrahim A., als der Zug in Brokstedt hält

Er ist am 25. Januar im Regionalzug Richtung Hamburg offenbar das letzte Opfer des Angeklagten. Der Zug steht bereits im Bahnhof in Brokstedt, als der Mann eine verletzte Frau auf dem Bahnsteig erblickt. Die blutige Messerattacke in den Waggons vor seinem Abteil hat er bis dahin nicht bemerkt.

Bei der Suche nach einem Verbandskasten trifft er im Zug auf A., der ihn mit insgesamt zehn Stichen im Gesicht und Oberkörper verletzt. So steht es in der Anklage, die Staatsanwältin Janina Seyfert verliest.

Es kommt zu einer Rangelei zwischen A. und dem jungen Mann. Das Messer fällt zu Boden. Zwei Zeugen greifen ein. Einer schleudert einen Koffer und einen Laptop auf den Angreifer. Der andere wirft das auf dem Boden liegende Messer in einen Mülleimer. Als A. sieht, dass er umzingelt ist, gibt er auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bluttat von Brokstedt: Die ganze Brutalität der Tat wird greifbar

Der Inhalt der Anklageschrift wirkt bei den Anwesenden im Saal nach. Zum ersten Mal wird für Außenstehende die wahllose Brutalität der Tat greifbar. Umso unwirklicher wirkt das, was der Angeklagte nun sagt: „Das stimmt alles gar nicht. Ich möchte nur so viel dazu sagen, dass ich unschuldig bin.“

Etwas mehr sagt dann sein Verteidiger Björn Seelbach, der aber nicht im Namen von A. spricht. Dieser blocke seit Wochen einen Kontakt ab, möglicherweise die Folge seiner psychischen Erkrankung. Nach Ansicht des Verteidigers ist sein Mandant, bei dem ein Sachverständiger eine Psychose diagnostiziert habe, in einer Psychiatrie besser aufgehoben als in der Untersuchungshaft. „Es geht um die Frage nach der richtigen Sanktion“, sagt Seelbach.

Ibrahim A. sagt, in Hamburg sei er bereits zu Unrecht verurteilt worden

A. hört den Worten seines Verteidigers, den er nicht mehr als solchen haben will, kommentarlos zu. Er streicht sich über den Bart, legt den Kopf in die linke Hand. Als der Vorsitzende Richter Johann Lohmann ihn fragt, ob er es bei seiner allgemeinen Aussage zu den Tatvorwürfen belassen will, setzt A. zu einem wirren Monolog an.

Bereits in Hamburg sei er zu Unrecht verurteilt worden. In der Haft habe man ihn verfolgt, immer wieder an seine Tür geklopft. „Alle wissen das. Ja, das nervt.“ Jemand habe angeblich mit seiner Familie gesprochen. Aber das sei gar nicht seine richtige Familie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Richter Lohmann versucht es erneut. Im Kern ginge es um Tatvorwürfe. „Wollen Sie dazu mehr sagen oder nicht?“ „Ich bin nicht psychisch krank. Die Anschuldigungen stimmen nicht. Das ist alles nicht richtig“, antwortet der 34-Jährige. „Waren Sie am 25. Januar in dem Zug?“, schiebt der Richter nach. „Ich war in dem Zug.“ „Und was ist passiert?“ „Ich möchte dazu nicht genau antworten“, entgegnet A..

Kurz darauf klicken schon wieder seine Handschellen. Um 10.34 Uhr wird der 34-Jährige aus dem Saal geführt – und hinterlässt viele Fragen. Wie er sich eine Strategie vorstellt, wenn sein Mandant nicht mit ihm sprechen möchte, wird Verteidiger Seelbach gefragt. „Ich verteidige aus meiner Sicht und aus Kenntnis der Akten.“ Sollte A. wieder mit ihm sprechen wollen, werde er ihm Fragen stellen. „Ich gehe aber nicht davon aus“, ergänzt Seelbach.

KN