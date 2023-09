﻿Übergangscoaches sollem Untersuchungshäftlinge in Hamburg begleiten

Nach der Messerattacke von Brokstedt will Hamburg Übergangscoaches für die U-Haft etablieren. Wie das funktionieren soll und warum Schleswig-Holstein das nicht plant.

Brokstedt/Hamburg. Nach der Messerattacke von Brokstedt hat Hamburg reagiert und will in seinem Justizvollzug sogenannte Übergangscoaches einsetzen, die Gefangene während der Untersuchungshaft begleiten. Damit ist die Hansestadt bundesweit Vorreiter. In Schleswig-Holstein ist das aktuell nicht geplant.