﻿Mail zur U-Haft von Ibrahim A. in Kiel „schlicht übersehen“: Das sind die Konsequenzen

Kiel. Es ist eine E-Mail vom 10. März 2022, die in der Ausländerbehörde Kiel unterging und nun für viel Aufregung sorgt. In dieser E-Mail informierte die Hamburger Polizei die Kieler Behörde darüber, dass der spätere mutmaßliche Täter der Messerattacke in Brokstedt Ibrahim A. in Untersuchungshaft in der JVA Billwerder sitzt. Damit ist klar: Die Zuwanderungsabteilung an der Förde hatte nicht – wie bisher angegeben – erst ab dem 4. Mai 2022 über die Inhaftierung Kenntnis, sondern schon zwei Monate vorher. Doch wie konnte das passieren und was hat das für Auswirkungen?

Am 1. März fragte das Landeskriminalamt Hamburg laut Mitteilung der Stadt Kiel bei der Zuwanderungsabteilung per E-Mail nach dem Aufenthaltsstatus des Beschuldigten und gab Informationen über die aktuellen Straftaten – nicht aber über die Untersuchungshaft. Am 9. März beantwortete die zuständige Sachbearbeiterin die Fragen. „Die E-Mail wurde ordnungsgemäß von dem Funktionspostfach gesendet. In der Signatur stand allerdings die persönliche Mail-Adresse der Mitarbeiterin, an die der Polizeibeamte dann die Mail am 10. März zurückschrieb“, erklärte Stadtrat Christian Zierau auf Nachfrage.

Mitarbeiterin hat Mail „schlicht übersehen“

Das Problem: „In der Mail bedankte sich der Polizeibeamte für die Antwort, die Information über die Untersuchungshaft wurde nur am Rande erwähnt. Die Mitarbeiterin hat mir glaubhaft versichert, dass sie diese Passage schlicht übersehen hat“, so Zierau. Sie habe es als reine „Dankesmail“ wahrgenommen, derlei Mails werden nie in Akten aufgenommen, so der Stadtrat.

Welche Konsequenzen hat das für die Mitarbeiterin? „Wir haben und werden das intensiv besprechen und aufarbeiten“, sagt Zierau. Disziplinarrechtliche Schritte sind derzeit aber nicht im Gespräch. In der Ausländerbehörde sei in dem fraglichen Zeitraum kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges „der Teufel los gewesen“, schildert Zierau.

Nach der Messerattacke in Brokstedt: Konsequenzen in der Ausländerbehörde Kiel

Welche Lehren zieht die Stadt daraus? „E-Mails sind zu fehleranfällig“, erklärt Zierau. Das habe sich auch bei der zweiten untergegangenen Mail gezeigt – die Antwort aus der JVA Billwerder vom 6. Mai 2022, in der es um Rückfragen zur Haftdauer ging. Wenn viele Leute auf ein Funktionspostfach zugreifen, könne es schnell passieren, „dass eine Mail aus Versehen gelöscht oder verschoben wurde“, erläutert der Stadtrat. Das müsse überarbeitet werden.

Außerdem soll künftig ein verschärfter Blick auf Straftäter und bundesländerübergreifende Fälle gerichtet werden. Es gehe nun auch darum, die Teams zu stabilisieren. Das soll alles noch im Februar oder März angeschoben werden.

Welchen Einfluss hat das Übersehen der Mail beim Thema Abschiebung?

Hätte die Mitarbeiterin dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) diese Information sofort übermittelt, hätte der Tatverdächtige dann abgeschoben und die Bluttat somit verhindert werden können? Unwahrscheinlich: Nach Informationen aus Bundesbehördenkreisen hätten diese zwei Monate früherer Kenntnis keinen wesentlichen Unterschied gemacht. Für den Widerruf des Schutzstatus’ von Ibrahim A. hätte dieser zwingend vom Bamf angehört werden müssen. Für die Abschiebung wäre dann aber die Ausländerbehörde in Kiel zuständig gewesen.

Ob es dann tatsächlich zu einer Abschiebung nach Palästina gekommen wäre, ist aber fraglich. In den Gaza-Streifen führen keine direkten Flüge, es gibt dort keinen internationalen Flughafen, zu dem der Tatverdächtige per teurem Charterflug hätte ausgeflogen werden können. Somit hätte Ibrahim A. über Drittstaaten wie Israel, Jordanien oder Ägypten in den Gaza-Streifen gebracht werden müssen. Allein dafür die Genehmigungen einzuholen, dauere sehr lange, heißt es aus Behördenkreisen weiter.

Tatverdächtiger von Brokstedt: Abschiebung von Ibrahim A. hätte 2016 gelingen können

Das größte Problem habe es demnach bereits 2016 gegeben. Wäre das Bamf über die Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung von den Behörden in Nordrhein-Westfalen informiert worden, hätte Ibrahim A. wohlmöglich gar keinen Schutzstatus bekommen und hätte abgeschoben werden können.

Gleichwohl bleibt das Auftauchen der E-Mails für die Stadt Kiel ein unangenehmer Fehler. Zierau hatte bisher erklärt, dass die Sachbearbeiterin vor dem 6. Mai nicht ahnen konnte, dass Ibrahim A. zu diesem Zeitpunkt bereits in U-Haft saß.