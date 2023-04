﻿Michelin 2023: Schleswig-Holstein ist um zwei Sterne-Restaurants ärmer

Kiel. Die Nachricht klingt schlecht, war aber vorhersehbar: Die Zahl der Sterne-Restaurants in Schleswig-Holstein ist 2023 von 13 auf elf gesunken. Dass der Guide Michelin, der am Dienstag in Karlsruhe seine neue Deutschland-Ausgabe vorstellte, den Sternenhimmel im Norden etwas abdunkelt, hat jedoch gute Gründe.

Denn das Gourmetrestaurant Ahlmanns im Hotel Kieler Kaufmann, das nun keinen Stern mehr hat, ist seit dem Weggang seines Küchenchefs Arne Linke im vergangenen Sommer geschlossen. Seit April steht hier mit Lasse Knickrehm endlich ein Nachfolger am Herd, der Kiels bislang einzigen Michelin-Stern zurückholen könnte – allerdings erst im kommenden Jahr.

Neben dem Ahlmanns hat auch der frühere Stern-Träger „Balthazar“ in Timmendorfer Strand seinen Stern verloren. Doch auch hier hat der Verlust nichts mit nachlassender Küchenleistung zu tun: Denn das „Balthazar“ schloss im vergangenen Jahr seine Türen für immer. Als Grund gaben die Betreiber Personalmangel an.

„Söl’ring Hof“ auf Sylt: Michelin-Tester bestätigen Koch Jan-Philipp Berner

Ansonsten sieht der bekannteste Restaurantführer der Welt den Sternenhimmel über Schleswig-Holstein unverändert. Die drei bisherigen Zwei-Sterne-Restaurants „Meierei Dirk Luther“ in Glücksburg, „Courtier“ in Wangels und der „Söl’ring Hof“ in Rantum auf Sylt konnten ihre Wertungen behaupten.

Besonders Jan-Philipp Berner vom „Söl’ring Hof“ dürfte die Bestätigung in diesem Jahr besonders freuen: Der Schüler Nils Henkels kam vor zehn Jahren nach Sylt und kochte dort lange Zeit an der Seite von Johannes King. Nachdem er 2019 zum alleinigen Küchenchef wurde, hat er im vergangenen Jahr den „Söl’ring Hof“ von Johannes King übernommen – und hält dessen Küchenniveau offenbar trotz seines erweiterten Aufgabenbereichs.

So bewertet der Guide Michelin Die aus seiner Sicht bemerkenswertesten Küchen zeichnet der Guide Michelin jährlich einem, zwei oder drei Sternen aus. Ein Michelin-Stern ist einen Stopp wert. Hier findet man laut Michelin eine Küche voller Finesse, Produkte von ausgesuchter Qualität und ausgeprägte Aromen. Zwei Sterne werden für eine Spitzenküche vergeben, die einen Umweg wert ist. Mit Know-how und Inspiration werden dabei beste Produkte in subtilen, markanten und mitunter neuartigen Speisen in Szene gesetzt. Und drei Michelin-Sterne sind eine Reise wert. Mit ihnen werden großartige Küchenchefs ausgezeichnet, bei denen die „Küche zur Kunst“ erhoben wird.

Mit einem Stern können sich weiterhin diese Restaurants schmücken: „Das Grace“ in Flensburg, das „Wullenwever“ in Lübeck, das „Alt Wyk“ in Wyk auf Föhr, die Sylter Häuser „Kai3“ in Hörnum und „Bodendorf’s“ in Tinnum, das „Restaurant 1797“ in Panker, das „DiVa“ in Scharbeutz und die „Orangerie“ in Timmendorfer Strand.

In nahen Hamburg gewann das „Lakeside“ im „Fontenay“-Hotel an der Außenalster einen Stern hinzu und gehört nun ebenfalls zu den Zwei-Sterne-Lokalen. Auch das „Haebel“ in Altona-Altstadt bekam erstmals einen Stern. Das seit vergangenem Jahr geschlossene „Petit Amour“ in Hamburg-Ottensen verlor dagegen seine Auszeichnung.

Restaurant Kos in Kiel erhält noch keinen Michelin-Stern

In der hiesigen Feinschmecker-Szene dürfte in diesem Jahr vor allem ein Stern für Verwunderung sorgen, der nicht aufgegangen ist. Das 2022 eröffnete Restaurant Kos in Kiel war von vornherein mit dem Ziel an den Start gegangen, einen Michelin-Stern zu erkochen. Obwohl es in anderen renommierten Restaurantführern wie dem Gusto und dem Feinschmecker bereits entsprechend hohe Bewertungen erhalten hat, lässt der Michelin in diesem Jahr noch keinen Stern über dem Kos aufgehen.

Küchenchef Julian Richert, der zuvor im Duvenstedter Töpferhaus kochte, nimmt die Zurückhaltung der Michelin-Inspektoren sportlich: „Wir freuen uns, dass wir die Tester der anderen Restaurantführer bereits überzeugen konnten – und werden in unserer Küche weiter Gas geben und angreifen.“

Insgesamt führt der „Guide Michelin 2023“ in Deutschland 334 mit Sternen bedachte Gourmet-Restaurants auf – so viele wie noch nie zuvor. Es gibt jetzt zehn Restaurants mit drei Sternen, 50 mit zwei Sternen und 274 Restaurants mit einem Stern.