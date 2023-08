Mieterfrust ganz unterschiedlichster Art

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem Haus und bekommen plötzlich einen Zaun direkt vor die Tür gesetzt. Oder sehen, wie sich in Ihrer Wohnung der Schimmel immer weiter ausbreitet und das Wasser nur noch braun aus der Leitung kommt. Zugebenermaßen sind das Umstände, die sich niemand wünscht und erst recht nicht erleben möchte. Doch in unserer Region durchleben einige Mieter gerade genau diesen Alptraum. Also schnell ausziehen? Mit Blick auf den angespannten Wohnungsmarkt nicht immer realisierbar... Meine Kollegen Daniela Weichselgartner und Hans-Jürgen Schekahn haben mit Betroffenen und Vermietern gesprochen. Welche Standpunkte sie vertreten, lesen Sie hier:

Freud und Leid liegen auch bei Holstein Kiel oft nah beieinander. Zum Abschiedsspiel für Fin Bartels sickern nun nach und nach immer mehr Informationen durch, was viele Fans freuen dürfte. Im Ligabetrieb müssen die Störche jedoch auf Innenverteidiger Carl Johansson verzichten. Meniskusschaden. Und dann schwelt noch der Konflikt zwischen der aktiven Fanszene und dem Verein weiter. Mein Kollege Matthias Hermann ordnet die Spannungen für Sie in einen Kommentar ein.

Die gute Nachricht unter allen schlechten Nachrichten: Ein Landwirt aus der Region experimentiert ein wenig herum. Neuerdings mit dem Anbau von Wassermelonen. Wenn Sie sich fragen, wie das bei dem herbstlichen Wetter gelingen kann - werfen Sie doch einen Blick in die folgende Story!

Das erste autonome Versuchsschiff „Wavelab“ hat seine erste Testfahrt auf der Kieler Förde absolviert. © Quelle: Frank Behling

Autonome Schifffahrt auf der Kieler Förde: Das Versuchsschiff „Wavelab“ des Projekts Captn Förde 5G hat seit der vergangenen Woche eine Leitzentrale an Land, von der aus es gesteuert und überwacht werden kann. Damit ist die dritte der sechs Stufen bis zur Zulassung erreicht. Zum Artikel.

