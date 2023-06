﻿Milchbauern demonstrieren vor dem Landeshaus Kiel für auskömmliche Preise

Kiel. Die Krise vergangener Jahre steckt hier vielen noch in den Knochen. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) hat am Donnerstagmorgen vor dem Landeshaus in Kiel auf seine brisante Situation aufmerksam gemacht.

„Heute ist der Tag der Milch, deshalb sind wir hier“, sagte die Landwirtin Ursula Trede aus Nienborstel im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Es gebe erhebliche Probleme mit dem aktuellen Milchpreis: 35 Cent zahlten die Molkereien den erzeugenden Betrieben derzeit pro Liter Milch. 43 Cent wären aber nötig, um allein die variablen Kosten zu decken. „Das bedeutet bei uns auf dem Hof jeden Tag 400 Euro, die wir nicht gedeckt haben und aus anderen Mitteln finanzieren müssen – aber nicht haben.“ Der Verband fordert eine organisierte, befristete Reduzierung der EU-Milchmenge auf freiwilliger Basis: In der Gemeinsamen Marktordnung der EU sei das Kriseninstrument des freiwilligen Lieferverzichts gegen Entschädigung bereits vorgesehen – es müsse nur aktiviert werden.

Welche Konsequenzen entstehen, wenn die Agrarpolitik nicht schleunigst handelt? „Es gehen noch mehr Höfe unter“, sagte Ursula Trede. „Ich kenne persönlich mehrere, die die gute Preisphase im vergangenen Jahr noch mitgenommen und zum Jahreswechsel aufgegeben haben.“ Sie könne durchaus verstehen, dass sich die Kundeinnen und Kunden über günstige Preise im Supermarktregal freuen. „Ich bin selbst Verbraucherin. Aber wenn man gute Qualität haben möchte, die Produktion aus Schleswig-Holstein kommen soll und wir für Tierwohl und Klima etwas tun, dann muss es auch für uns, die wir dieses hochwertige Lebensmittel herstellen, finanzierbar sein.“

„Die Milchproduktion stellt für Schleswig-Holstein einen wichtigen Wertschöpfungsfaktor da“, sagte Agrarminister Werner Schwarz (CDU) am Morgen bei einem Branchengespräch in Molfsee. „Sie erzeugt hochwertige Produkte und gesunde Lebensmittel, sie schafft Arbeit im ländlichen Raum und erhält die Kulturlandschaft. Dies gilt es auch in Zukunft zu erhalten.“

