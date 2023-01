﻿Rohmilchpreis sinkt wieder – was bedeutet das für Vollmilch und Butter?

Leiche aus Müllpresse in Norderstedt geborgen

Im schleswig-holsteinischen Norderstedt ist am Sonntag ein Mann tot in einer Müllpresse an einem Supermarkt in Norderstedt entdeckt worden. Zuvor war der Mann von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.