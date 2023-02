﻿Militärexperte Carlo Masala: „Momentan gibt es in der Ukraine keine Hoffnung auf Frieden“

Hoffnung auf Frieden in der Ukraine? Die gebe es derzeit nicht, bedauert Carlo Masala. Der Militärexperte von der Münchner Bundeswehr-Uni sprach am Freitag auf Einladung des Landtags Schleswig-Holstein in Kiel. Die Kieler Nachrichten trafen ihn anschließend zum Interview.

Militärexperte Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Uni München, hier vor dem Kieler Landtag: „Sollte es der Ukraine nicht gelingen, die südliche von der östlichen Front zu trennen, dann ist in der Tat zu erwarten, dass dieser Krieg noch sehr lange als Stellungskrieg weitergeht.“

Kiel. Der Münchner Militärexperte Carlo Masala spricht klare Worte: Ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gebe es derzeit keinen Ansatzpunkt für Verhandlungen. Am Freitag sprach der Politikprofessor auf einer Gedenkveranstaltung im Landtag Schleswig-Holstein: Russland sei eine neoimperiale Macht und hege Begehrlichkeiten auf weitere Länder wie Moldawien, Georgien oder die baltischen Staaten.

Herr Prof. Masala, Sie waren sich vor einem Jahr sicher, dass Putin die Ukraine überfallen würde. Jetzt sagen Sie, dass es derzeit keinen Anhaltspunkt für Verhandlungen gibt. Was ist die Konsequenz daraus?

Carlo Masala: Man muss militärisch eine Situation schaffen, in der die Russische Föderation realisiert, dass sie bei einer Fortführung dieses Kriegs mehr verlieren wird, als dass sie gewinnen kann. Militärlogik schafft hier die Voraussetzungen für Friedenslogik. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Ukraine bei einer Gegenoffensiv, wenn sie denn stattfinden sollte, in die Lage versetzt wird, entscheidende Durchbrüche zu erzielen. Das könnte die Kosten-Nutzen-Kalkulation im Kreml verändern.

Was bedeutet das für deutsche Entscheidungen?

Man muss sehr schnell zu nachhaltigen Vereinbarungen mit der Rüstungsindustrie kommen: Neben all dem, was Deutschland ohnehin schon im vergangenen Jahr in die Ukraine geliefert hat, muss ein weiterer beständiger Fluss in die Ukraine stattfinden. Es geht um Munition und Ersatzteile, auch um Panzer und Mehrfach-Raketenwerfer. Und gleichzeitig, weil viele der Sachen aus den Beständen der Bundeswehr stammen, muss das abgegebene Material ersetzt werden. Das ist die große Herausforderung, die der Verteidigungsminister jetzt hat.

Kommen wir mit den 100 Milliarden Euro überhaupt aus?

Neben den 100 Milliarden Euro haben wir noch den Einzelplan 14 im Bundeshaushalt und den europäischen Fazilitätenfonds, in dem mehr als 500 Milliarden Euro liegen. Das Geld ist also vorhanden. Die Frage ist nur, wie man das System so organisiert, dass es möglichst schnell startet.

Carlo Masala: „Militärische Unterstützung der Ukraine liegt in unserem ureigensten Sicherheitsinteresse“

Sie befürchten, dass die deutsche Gesellschaft kriegsmüde wird. Wie kann man dem entgegenwirken?

Die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, sinkt zwar nicht. Aber dieser Krieg dauert schon so lange, dass die Menschen der Idee gegenüber aufgeschlossener sind, man müsse jetzt und sofort irgendwelche Verhandlungen beginnen und würde damit Erfolg haben.

Und das ist eine Illusion?

Absolut, das ist eine Illusion. Putins Rede zur Lage der Nation hat sehr deutlich gemacht, dass sich die Russische Föderation sofort an den Verhandlungstisch setzen würde, wenn man akzeptierte, dass ihr am Ende als Minimum die vier annektierten ukrainischen Oblaste und die Krim zugeschlagen werden. Das ist für die Ukraine natürlich nicht akzeptabel. Es ist wichtig, dass man den Menschen immer wieder nahebringt, warum die militärische Unterstützung der Ukraine in unserem ureigensten Sicherheitsinteresse liegt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Sorge geäußert, dass der Krieg noch lange andauern könnte. Teilen Sie diese Sorge?

Das hängt entscheidend von der Gegenoffensive der Ukraine ab. Sollte es ihr nicht gelingen, die südliche von der östlichen Front zu trennen, dann ist in der Tat zu erwarten, dass dieser Krieg noch sehr lange als Stellungskrieg weitergeht.

China will Russland möglicherweise mit Kamikaze-Drohnen beliefern. Was bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf?

Das bedeutet, dass man die Ukraine zunächst mit weiteren Luftverteidigungssystemen ausrüsten muss, die in der Lage sind, diese Kamikaze-Drohnen herunterzuholen. Das würde aber auch bedeuten, dass man China mit Sanktionen belegen müsste. Jede Unterstützung für Russland ist eine Unterstützung für Kriegsverbrechen und Angriffskrieg. Dann hätten wir aber eine Situation, in der dieser regionale Konflikt mit globalen Implikationen durchaus ein globales Ausmaß annähme – nicht, was die Kampfhandlungen, aber die Akteure anbelangt. Ich bin sehr skeptisch, ob China diesen Schritt wirklich geht. Eigentlich interpretiere ich das chinesische Verhalten bislang so, dass man die Russen zwar stützt, aber selbst kein Betroffener dieses Kriegs im Sinne von Sanktionen werden will.

Gibt es keine Hoffnung auf Frieden?

Nein, momentan gibt es keine Hoffnung auf Frieden.

Christian Hiersemenzel