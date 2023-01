Dirk Schrödter: „Persönliche Daten sollten wir nur einmal erheben“

Noch arbeiten Verwaltungen viel zu umständlich, noch nutzen sie nicht das Potenzial aus Daten, die ihnen die Bürgerinnen und Bürger online zur Verfügung stellen. Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) will das ändern. Schleswig-Holstein solle sich an EU-Ländern im Ostseeraum orientieren.

Kiel. Schleswig-Holstein will 2023 den digitalen Wandel stärker als bisher vorantreiben und nimmt dafür Millionen in die Hand. Manches sei verbesserungswürdig, stellt Minister Dirk Schrödter (CDU) im Interview fest: Dass Bürgerinnen und Bürger bei den Behörden ihre persönlichen Daten doppelt und dreifach angeben müssen, sei nicht mehr hinnehmbar.

Herr Minister, das Land legt ein Digitalisierungsprogramm mit zehn Millionen Euro auf. Ist das angesichts der riesigen Aufgaben ein Tropfen auf den heißen Stein?

Dirk Schrödter: Wir betten dieses Programm in einen größeren Strategieprozess ein. Erstmals entwickeln wir eine Digitalstrategie Schleswig-Holstein, basierend auf einer Vision für unser Land. Dazu haben wir Leitlinien entwickelt, und um diese umsetzen zu können, nehmen wir zunächst zehn Millionen Euro in die Hand. Das ist aber nur ein Teil dessen, was wir an Digitalisierungsmitteln ausgeben. Insgesamt wollen wir im laufenden Jahr mehr als 360 Millionen Euro für die Digitalisierung unseres Landes einsetzen – vorausgesetzt, der Landtag stimmt dem mehrheitlich zu.

Was soll sich konkret verbessern?

Wir wollen mit unserer Digitalstrategie die digitale Transformation des gesamten Landes, also aller Lebens- und Arbeitsbereiche, weiter forcieren. Das betrifft alle Bereiche. Mit Blick auf uns selbst geht es insbesondere um Verwaltungsprozesse. In den vergangenen Jahren haben wir eine beträchtliche Reihe an Online-Diensten für die Bürgerinnen und Bürger verfügbar gemacht. Jetzt geht es darum, die Prozesse dahinter in den Verwaltungen zu digitalisieren und zu automatisieren. Das ist die nächste Herausforderung.

Die Wirtschaft kritisiert, dass nur ein Bruchteil der Verwaltungsdienste online zur Verfügung steht.

Wir haben etwa 140 Online-Dienste auf unserer Service-Plattform des Landes verfügbar. Auf den kommunalen Portalen sind es ebenfalls zahlreiche Prozesse. Im Vergleich zu 2021 konnte bei den verfügbaren Online-Diensten im vergangenen Jahr eine Verdoppelung und damit eine signifikante Steigerung der Umsetzungsgeschwindigkeit erreicht werden. Es gilt jetzt, noch mehr Leistungen verfügbar zu machen. Dafür nehmen wir in diesem Jahr 70 Millionen Euro in die Hand.

Sind Sie mit dem vorhandenen Angebot zufrieden?

Wir haben noch nicht alles erreicht, was wir uns im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes vorgenommen haben. Aber es war vielleicht keine gute Idee, zu suggerieren, dass die Digitalisierung im Dezember 2022 enden würde. Digitalisierung ist eine Daueraufgabe mit immer neuen Herausforderungen, sie ist niemals auf der Zielgeraden, sondern wird sich immer weiter fortsetzen.

Beim Thema Wohngeld funktioniert die Digitalisierung offensichtlich nicht, und bei der Grundsteuerreform sind die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Daten zu übermitteln, über die die Verwaltungen längst verfügen. Was haben Sie vor, um das alles intelligenter zusammenzuführen?

Beim Wohngeld muss ich Ihnen widersprechen. Sämtliche 134 Wohngeldbehörden in Schleswig-Holstein haben die Möglichkeit erhalten, sich an den Online-Dienst anzubinden, der übrigens hier im Land entwickelt wurde. Mehr als 50 Prozent der Behörden hat Dataport technisch bereits angebunden. Diese 72 Wohngeldbehörden sind zuständig für 618 Kommunen, und hiervon sind 518 bereits live erreichbar. Weitere werden folgen. Das Programm stellen wir auch anderen Ländern zur Verfügung.

Die Kommunen arbeiten mit unterschiedlichen Firmen zusammen, sie nutzen verschiedene Programme, und aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen diese Programme meist nicht miteinander korrespondieren. Brauchen wir also zunächst eine rechtliche Reform für ein einheitliches Verwaltungsprogramm?

Sie sprechen die Nutzung vorhandener Daten in der Verwaltung an. Ja, wir müssen hier tatsächlich besser werden. Wir werden einen Digitalisierungsschub in der Verwaltung vor allem dann erleben, wenn wir die vorhandenen Daten besser nutzen und nicht personenbezogen über Verwaltungsgrenzen hinaus verfügbar machen. Aber persönliche Daten sollten wir nur einmal erheben, um sie dann auch für andere Verwaltungsverfahren zu nutzen. Ein entsprechender Prozess ist aufgesetzt. Ich spreche mich für ein gesetzlich vorgegebenes Doppelerhebungsverbot aus.

Muss dazu das Datenschutzrecht reformiert werden?

Ich glaube, dass wir das, was in anderen EU-Staaten unter demselben Rechtsrahmen möglich ist, auch in Schleswig-Holstein ermöglichen müssen. Ich verstehe Schleswig-Holstein als Motor eines solchen Prozesses: Wenn wir in den Ostseeraum schauen, nach Estland zum Beispiel und nach Dänemark, sind bei der Datennutzung längst andere Dinge möglich. Manches lässt sich bereits auf Landesebene regeln, wenn ich zum Beispiel an die Nutzung von Daten aus dem Gesundheitsbereich zu Forschungszwecken denke.

Die Wirtschaft beklagt, dass es dem Land wichtiger sei, alle Haushalte mit Netflix auszustatten als Gewerbegebiete mit Breitband. Setzt die Landesregierung die falschen Prioritäten?

Wir haben mit dem Breitbandkompetenzzentrum eine gut aufgestellte Institution mit klaren Prozessen. Die gemeindliche Entwicklung wird über Initiativen vor Ort gestaltet. Dort werden beispielsweise Zweckverbände gegründet, die dann die Anschlüsse für Gewerbegebiete genauso wie für Privathaushalte herstellen. Wir haben einen so hohen Grad an Breitbandanschlüssen erreicht wie kein anderes Bundesland. Das Land hat seine Hausaufgaben gemacht.