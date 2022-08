Minister Goldschmidt lehnt unterirdische CO2-Speicherung erneut ab

Corona zwischen Kreuzfahrt und Impfkampagne

Die Corona-Sommerwelle ist gerade erst überstanden, in den Schulen steht schon die nächste Impfkampagne vor der Tür, doch in Kiel startet trotzdem erstmals wieder eine Kreuzfahrt, an der auch Ungeimpfte teilnehmen können. Wie das möglich ist, erfahren Sie im Newsletter, in dem es auch um schlagende Verbindungen und den Schmiss eines Justiz-Staatssekretärs geht.