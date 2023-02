Minister im Speedboot/ Ferienwohnungen für Flüchtlinge/ Spenden für die Türkei

Heute im Newsletter: Pistorius besucht die Marine in Eckernförde. Flüchtlinge könnten in Ferienwohnungen untergebracht werden. Gedenken an Erdbebenopfer auf dem Kieler Rathausplatz.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

heute war ein großer Tag für den Marinestützpunkt Eckernförde: Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kam zum Antrittsbesuch. Klingt wie ein Pflichttermin. War für die Eckernförder aber eine willkommene Gelegenheit, um zu zeigen, was sie alle unter, über und im Wasser leisten können. Soldaten des Kommando Spezialkräfte Marine seilten sich aus einem Hubschrauber auf die Fregatte Hessen ab. Die Eurofighter vom Taktischen Jagdgeschwader 71 aus Rostock-Laage und ein US-Zerstörer schauten zum Manöver vorbei. Und der Minister selbst bretterte im Speedboot über die Wellen, den nahen Fotografen und Journalisten fröhlich zuwinkend - unter ihnen meine Kollegen Christoph Rohde und Frank Behling. Einen ersten Bericht lesen Sie hier - mehr im Laufe des Abends.

Bleiben wir kurz noch in Eckernförde. Denn dass der Fokus aktuell auf dem Militärischen ruht, kommt ja nicht von ungefähr. Über eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind vergangenes Jahr nach Deutschland gekommen. Zehntausende von ihnen nach Schleswig-Holstein. Daher sind hier - aber auch in den Küstenorten Schwedeneck und Strande - schon jetzt Wohnungen für Flüchtlinge knapp. Und es werden noch mehr Menschen. Da stellt sich die Frage: Könnte die Unterbringung in Ferienwohnungen eine Lösung sein? Meine Kollegin Johanna Lehn meint: Ja – aber unter einer Bedingung.

Zuletzt ein Blick nach Kiel. Morgen soll ein großes Lichtermeer zum Gedenken an die Opfer des Erdbebens in der Türkei auf dem Rathausplatz entstehen. Die Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein lädt ab 18 Uhr zu der öffentlichen Gedenkstunde ein. Unterdessen reißt die Spendenbereitschaft für die Menschen in der Krisenregion nicht ab. Bis heute Morgen kamen bereits stolze 272 300, 98 Euro auf dem Spendenkonto zusammen. Der Verein „KN hilft“ der Kieler Nachrichten startete diese Spendenaktion für Hatay, die von der Stadt Kiel unterstützt wird. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.