﻿Landesverwaltung in Schleswig-Holstein soll ChatGPT nutzen

Gotteshäuser in Not

Kirchensterben in Kiel: Wie Gemeinden unrentable Gebäude nutzen wollen

Die Friedensgemeinde in Kiel hat drei Gotteshäuser, nicht alle sind zu halten. Nun hat sie die St. Jürgen-Kirche an eine Freikirche vermietet. Was der Kirchenkreis davon hält und wie überflüssige Kirchengebäude künftig genutzt werden sollen.