﻿Ministerin empört: Gaffer behindern Retter bei Großbrand in Flensburg

Flensburg/Kiel. Bei einem verheerenden Feuer in einem Flensburger Altstadthaus starben am Donnerstagabend eine 70-jährige Großmutter und ihr vierjähriger Enkel. Neun Menschen wurden verletzt. Viele Anwohner halfen den Opfern. Zahlreiche Gaffer allerdings standen den Rettungskräften wieder einmal im Weg.

Die Empörung darüber ist groß. Einige Gaffer hätten sogar Videos gedreht und ins Netz gestellt, heißt es von der Polizei.

„Das ist hochgradig verachtenswert“

„Das ist einfach nur furchtbar“, sagt Kiels CDU-Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack. Gegen diese Menschen würden jetzt Ermittlungen aufgenommen, weil Persönlichkeitsrechte verletzt würden. Die Ministerin hatte den Ort der Brandtragödie am frühen Freitag besucht.

„Man muss sich mal vorstellen: Da sind Menschen gestorben in dem Haus, da sind viele Schwerverletzte. Und andere Leute machen davon Videos und ergötzen sich daran“, sagte Sütterlin-Waack. „Das ist hochgradig verachtenswert und wird auch strafrechtlich verfolgt.“

Polizei: Gaffen kommt regelmäßig vor

Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt: „Solche Fälle von Gaffern an Einsatzorten treten regelmäßig auf“, sagt Dennis Schneider, Sprecher des Landespolizeiamtes. Das gelte gerade auch für Verkehrsunfälle. Zuletzt etwa hielten beim Brand eines Porsche auf der A 7 bei Tarp zahlreiche Menschen extra an, um zu filmen. Die ungehemmte, nicht mehr zu bremsende Verbreitung solcher Videos im Internet könne die Opfer traumatisieren.

Joachim Brandt, Sprecher der Opferschutzvereinigung „Weisser Ring“, kann die schlimmen Folgen der Gafferei vor Ort und im Internet nur bestätigen. „Vor allem für die Hinterbliebenen ist es eine erhebliche Belastung, wenn die tragischen Todesfälle ihrer Angehörigen auch noch in die Öffentlichkeit gezerrt werden“.

Weisser Ring: „Statt Hilfe zu holen, wird gefilmt“

Bei Gewaltopfern in den Weisser-Ring-Beratungen komme häufig noch ein weiterer bedrückender Aspekt hinzu, sagt Brandt. „Da sehen die Opfer im Internet, dass ihnen Menschen hätten helfen oder Hilfe holen können – und stattdessen lieber gefilmt haben.“

Ob noch härtere Strafandrohungen gegen das Gaffertum helfen, da ist sich Brandt nicht sicher. Torsten Jäger, Chef der Polizeigewerkschaft GdP im Norden, fordert eine „konsequente und schärfstmögliche gesetzliche Sanktionierung dieser Straftaten“. Außerdem müsste dieses Verhalten eine „durchgehende gesellschaftliche, politische und mediale Ächtung“ erfahren.

Die Brandursache ist immer noch unklar

Die Ursache des Brandes in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus ist derweil noch ungeklärt. Nur so viel: Es brach kurz vor 17 Uhr in einem der Zimmer des Gebäudes aus. Das Haus, in dem zuvor in mehreren Wohnungen 43 Menschen lebten, ist seither einsturzgefährdet und unbewohnbar. Das Treppenhaus war bereits während des Feuerwehreinsatzes zusammengebrochen. Viele Bewohner mussten aus den Fenstern springen, um sich zu retten.