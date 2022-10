Sonnenfinsternis am Dienstag: Freier Blick vor allem an den Küsten von SH möglich

Mit einer partiellen Sonnenfinsternis ist am Dienstagmittag, 25. Oktober, ein besonderes Naturspektakel über Schleswig-Holstein zu sehen. Das Wetter spielt laut Experten am ehesten an den Küsten mit. Aber Vorsicht: Der direkte Blick in die Sonne ist gefährlich.