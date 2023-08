Ministerin verlangt vom Bund Entlastungen bei der Pflege

Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré hat vom Bund Entlastungen bei den Pflegekosten gefordert. «Wir stehen in der Pflege vor enormen Herausforderungen - viele Pflegeeinrichtungen sind von den gestiegen Energie- und Lebensmittelkosten sowie den Tarifsteigerungen stark belastet», sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Der Bund muss hier dringend Abhilfe leisten, damit diese Kosten nicht auf Bewohnerinnen und Bewohner abgewälzt werden.»

Das Land lasse die Pflegebedürftigen mit den steigenden Preisen nicht allein, betonte Touré. «Wer in Schleswig-Holstein nicht über ausreichend Einkommen und Vermögen verfügt, um seinen Platz in einer Pflegeeinrichtung zu finanzieren, kann Pflegewohngeld erhalten.» Der Träger der Einrichtung könne diese Förderung mit Einverständnis der pflegebedürftigen Person beim zuständigen Kreis beziehungsweise der kreisfreien Stadt beantragen.

Touré besuchte am Dienstag die Pflege-Pension «Haus Hubertus» in Mölln Kreis Herzogtum Lauenburg. Sie bescheinigte der Einrichtung großartige Arbeit. Der Fachkräftemangel sei auch im Pflegebereich spürbar. «Im «Haus Hubertus» sieht man aber, dass Menschen dort ausgebildet werden und lange und gerne an diesem Ort arbeiten, was ein entscheidender Punkt für die Fachkräftesicherung ist.» Nichtsdestotrotz sei es für die Landesregierung ein Schwerpunkt, Fachkräfte in diesem Bereich zu finden. «Deshalb haben wir das Thema Pflegekräfte auch in unserer Fachkräfteinitiative implementiert.»

