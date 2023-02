﻿Land: Stationärer Betrieb in Eckernförde weiter möglich

Kiel/Eckernförde. Das am Freitagabend vorgestellte Sanierungskonzept für die insolventen Imland-Kliniken lässt die Wogen immer höher schlagen. Nachdem sich bereits die Stadt Kiel höchst irritiert gezeigt hat, widerspricht nun auch das Gesundheitsministerium des Landes der Argumentation aus Rendsburg. Anders als in einer Pressemitteilung der Imland-Kliniken behauptet, habe das Land nie die Einschätzung vertreten, der Standort Eckernförde sei ersatzlos zu streichen.

Staatssekretär Oliver Grundei, so das Ministerium, habe am Donnerstag gegenüber dem Sozialausschuss erklärt, das „Szenario 5“ in Bezug auf die Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde habe nach wie vor Bestand. Damit wäre eine stationäre Versorgung in Eckernförde nach wie vor „gegeben und möglich“. So sei es auch im Krankenhausplan des Landes vorgesehen.

Land stellt klar: Eckernförde erfüllt Versorgungslevel „1 i“

Auch mit Blick auf die Überlegungen und Vorschläge der Regierungskommission zur Krankenhausstrukturreform des Bundes habe das Gesundheitsministerium „frühzeitig gegenüber den Beteiligten und zuletzt auch im Sozialausschuss darauf hingewiesen“, dass nach derzeitigen Kenntnisstand die jetzigen Strukturen in Eckernförde einem Krankenhausstandort mit einem Haus des Versorgungslevels „1 i“ entsprechen würden.

Zudem habe das Ministerium sowohl dem Landrat des Kreises als auch Vertretern der Kreisverwaltung und des Vorstandes der Imland-Kliniken frühzeitig Unterstützung bei einer möglichen Ausgestaltung der stationären Versorgung in Eckernförde zugesagt: „Es liegt in der Hand des Klinikeigentümers, weitere Strukturüberlegungen zum Standort Eckernförde zu entwickeln.“ Ein solches Konzept könne beispielsweise bedeuten, dass in Eckernförde auch weiterhin ein stationäres Versorgungsangebot erhalten bleibe und mit ambulanten Versorgungsangeboten vor Ort enger verzahnt werde.

In einer Pressemitteilung zum eigenen Sanierungskonzept, das die Schließung des stationären Betriebes in Eckernförde bis Jahresende vorsieht, beruft sich die Geschäftsführung der Kliniken auf die Rückendeckung des Landes. Kiels OB Ulf Kämpfer hatte darauf höchst verwundert reagiert. Die vom Städtischen Krankenhaus Kiel angestrebte Fusion sieht den Erhalt beider Standorte vor.