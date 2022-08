Daniel Günther (CDU) hat im Interview mit KN-online zugesichert, dass das LNG-Terminal in Brunsbüttel bis Ende 2022 ans Netz gehen soll. Der Ministerpräsident äußerte sich zur Energiekrise, zum 9-Euro-Ticket – und zur Kritik an Justiz-Staatssekretär Otto Carstens.

Kiel. Herr Ministerpräsident, Sie waren vor den Ferien sichtlich urlaubsreif. Wie haben Sie sich erholt?

Daniel Günther: Ich kann nicht leugnen, dass der Wahlkampf und die Koalitionsverhandlungen echt geschlaucht haben. Ich war zwei Wochen aus Schleswig-Holstein mal ganz raus und mit meiner Familie in Österreich wandern. Für alle Fälle war ich natürlich erreichbar. Aber Kinder nehmen keine Rücksicht darauf, dass man Ministerpräsident ist, und das ist gut.

Derzeit reden alle über Ihren Justiz-Staatssekretär Otto Carstens. Wussten Sie, dass er Mitglied in zwei schlagenden Verbindungen ist?

Die Opposition redet viel über ihn. Ich denke, die Leute machen sich gerade derzeit über andere Dinge Gedanken als darüber, ob ein Staatssekretär zwei Studentenverbindungen angehört. Ich habe es nicht gewusst, und es hätte mich auch nicht interessiert. Das tut es auch heute nicht.

SPD, FDP und die Neue Richtervereinigung zweifeln an Carstens’ fachlicher Kompetenz. Ist das berechtigt?

Ich messe einen Staatssekretär daran, wie er seinen Job macht, und da habe ich bisher keine kritische Bewertung vernehmen können. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass Otto Carstens seinen Job ausgesprochen gut machen wird.

Eines hätten wir Ihnen gar nicht zugetraut: dass Sie jeden Morgen kalt duschen. Wie kam es dazu?

Ich habe mir das vor 20 Jahren angewöhnt. Wahrscheinlich hatte ich zu wenig Schlaf und wollte schnell meinen Kreislauf in Schwung bringen. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr als anders, als morgens kalt zu duschen. Danach fühle ich mich richtig fit.

Sie fordern die Menschen in Schleswig-Holstein dringend auf, Energie einzusparen. Was unternimmt Ihre Landesregierung, damit Energie in den nächsten Monaten bezahlbar bleibt?

Wir gehen als Landesverwaltung mit gutem Beispiel voran und haben einen Stufenplan zur Energieeinsparung vorgelegt. Wir legen ein Bürgerklimaprogramm auf. Und wir sorgen für Alternativen: Bis zum Jahreswechsel soll ein schwimmendes Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel ans Netz angeschlossen werden. Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Versorgungssicherheit. Noch schlimmer als hohe Energiepreise wäre es, wenn Energie nicht mehr verfügbar wäre.

Wann wird es in Brunsbüttel ein festes LNG-Terminal geben?

Das treiben wir mit Hochdruck voran. Aber auch das schwimmende Terminal hat schon eine hohe Kapazität von 3,5 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Das entspricht vier Prozent des deutschen Gasbedarfs. Ist die große Anbindungsleitung in Betrieb, dann kommen wir auf die volle Einspeisekapazität der schwimmenden Terminals. Das wären dann bis zu 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr oder rund 8,5 Prozent des deutschen Gasbedarfs.

Die Strompreise im Norden sind auch nicht eben die günstigsten.

Wir setzen uns dafür ein, dass die hohen Netzentgelte gesenkt werden, die die Stromverbraucher in Schleswig-Holstein zahlen müssen. Und wir haben für Anfang September Kommunen, Wirtschaftsvertreter und Sozialverbände zu einem Spitzentreffen eingeladen, um darüber zu sprechen, wie wir ausreichend Energie sparen können und wo das Land unterstützen kann.

Die SPD hat in dieser Woche ein 100-Millionen-Euro-Sicherungspaket vorgelegt – mit einem Härtefonds für Menschen in besonderer Notlage sowie mit Geld für Handwerkerleistungen und Schuldnerberatung. Ist das ein richtiger Schritt?

Es zeugt zunächst einmal von wenig Zutrauen der Opposition in die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung. Es bleibt bei der Reihenfolge: Das Land kümmert sich darum, dass die Einsparungen möglich sind und funktionieren, und der Bund muss die steigenden Energiekosten sozial verträglich abfedern. Das kann das Land alleine nicht leisten. Daher ist jetzt zunächst der Bund gefordert, ein Paket vorzulegen – und das gilt nicht nur für Privatleute: Auch Unternehmen und Stadtwerke benötigen Unterstützung, wenn sie durch die aktuelle Situation in Schieflagen geraten.

Würde das Land den Stadtwerken zur Seite springen?

Wie gesagt, auch hier sehen wir den Bund in der Verantwortung. Aber natürlich prüfen wir auch Stützungsmaßnahmen auf Landesebene.

Wie groß ist Ihre Sorge, dass es zu sozialen Unwuchten kommt?

Vor uns liegt schon eine echte Krisensituation. Russland führt einen furchtbaren Angriffskrieg, und das ukrainische Volk leidet. Aber natürlich spüren auch wir dessen Auswirkungen immer mehr. Dass wir als Staat alles regeln und die Menschen von der Krise nichts merken, wird nicht gelingen. Wir werden alle unseren Beitrag leisten müssen. Der Staat hat aber Verantwortung, denjenigen Menschen zu helfen, die die absehbaren Belastungen nicht werden tragen können. Was der Bund im Augenblick an Entlastungspaketen auf dem Tisch liegen hat, wird nicht ausreichen.

Welche Pläne gibt es bei der Windenergie, welche bei der Solarenergie?

Wir wollen bis 2040 erstes klimaneutrales Industrieland werden. Das schaffen wir nur, wenn wir aus beiden Quellen mehr Strom generieren. Aber neben der Produktion geht es um die effiziente Nutzung des Stroms – also auch darum, in Wärmeversorgung zu investieren. Aus meiner Sicht gehört dieses Ziel neben der Bekämpfung des Fachkräftemangels zu den wichtigsten Herausforderungen dieser Wahlperiode.

Mit welchen Widerständen rechnen Sie?

Wir haben das Thema Windkraft mit einer umsichtigen Planung weitestgehend befriedet. Die Aussage von CDU und Grünen ist klar: Wir stellen alle Kriterien zur Disposition, um weitere Gebiete für Windkraft auszuweisen, nur eines nicht: die geltenden Abstände zur Wohnbebauung. Allein die Lage, in der wir uns im Augenblick befinden, schafft bei vielen Menschen eine Sympathie dafür, lieber selbst den Strom zu produzieren, als weiter von Importen abhängig zu sein.

Wolfgang Kubicki von der FDP hat kürzlich für die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 geworben, weil wir doch auch Erdgas über Nordstream 1 abnähmen. Wie stehen Sie dazu?

Wolfgang Kubicki sagt viel Kluges, aber in diesem Fall halte ich seine Äußerungen für nicht hilfreich, sie widersprechen im Übrigen auch fundamental der Politik seiner eigenen Bundesregierung. Unabhängig davon, dass wir ja gerade unabhängiger vom russischen Gas werden wollen: Die Drosselung des Gases ist doch eine politische Entscheidung des russischen Präsidenten, warum sollte über Nord Stream 2 mehr fließen? Eine solche Äußerung spielt nur Putins Propaganda in die Hände.

Wie ist Ihre Haltung zu Fracking?

Wir haben einen eindeutigen Landtagsbeschluss, und der gilt für die Landesregierung (in Schleswig-Holstein ist Fracking verboten, Anm. d. Red.). Aber ist es klug, in diesen Zeiten dauerhaft an Tabus festzuhalten? Wir leben in Zeiten, in denen viele Gewissheiten umgestoßen werden, und dementsprechend muss man natürlich vieles auf den Prüfstand stellen. Jetzt gerade aber brauchen wir kurzfristige Lösungen für die Energieeinsparung, und da hilft die Diskussion um Fracking wenig.

Wie heizen Sie selbst? Mit Erdgas?

Wir sind zu Hause an ein Blockheizkraftwerk angeschlossen, das mit Biomasse versorgt wird.

Monika Heinold, Ihre Finanzministerin von den Grünen, macht sich für ein Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets stark: 29 Euro soll es im Regionalverkehr kosten, 49 Euro bundesweit. Schleswig-Holstein sollte sich an der Finanzierung beteiligen, sagt sie. Unterstützen Sie das?

Ich halte es für wichtiger, den Nahverkehr qualitativ besser auszustatten. Der Bund sollte uns dabei finanziell helfen, indem er die Regionalisierungsmittel substanziell aufstockt. Sicher ist der ÖPNV auch eine Kostenfrage für Reisende. Nachhaltig wird der ÖPNV aber erst mit einer besseren Taktung und guter Ausstattung. Das Land könnte sich dann darum kümmern, dass die Tickets auch erschwinglich sind.

Corona ist noch nicht vom Tisch. Wie ernst müssen wir das Virus noch nehmen?

Corona ist schon noch eine Herausforderung. Aber unsere Fachleute bestätigen, dass wir uns in der Endphase der Pandemie befinden. Wer geimpft ist, ist zumindest vor schweren Verläufen einer Infektion geschützt. Für anlassloses Testen und massive Einschränkungen sehe ich keine Begründung mehr. Das Infektionsschutzgesetz des Bundes schießt daher in vielen Bereichen über das verhältnismäßige Maß hinaus. Das irritiert schon sehr.

Die Fünf-Tage-Quarantäne gilt nach wie vor.

Ich halte sie für nicht mehr zeitgemäß. Ich wünsche mir ausdrücklich, dass sie abgeschafft wird nach einer entsprechenden Neubewertung des Robert-Koch-Instituts.

Worauf müssen wir uns im Herbst einstellen?

Ich schließe nicht aus, dass wir über den ÖPNV hinaus noch einmal Maskenpflichten erlassen. Sie wäre, wenn sich die Situation verschärft, das Mittel, das wir wählen würden. Anlasslose Testungen gehören dagegen nicht mehr zum Instrumentenkasten, den wir in Schleswig-Holstein nutzen wollen – auch keine Kontaktbeschränkungen oder Veranstaltungsreduktionen.