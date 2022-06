﻿Ministerpräsident Günther (CDU) wiedergewählt – FDP kritisiert Claus Ruhe Madsen

Schleswig-Holsteins Landtag hat am Mittwoch Daniel Günther (CDU) im Amt als Ministerpräsident bestätigt. Dieser ernannte sein neues Kabinett aus Politikern von CDU und Grünen. Kritik und Spott kam aus der Opposition. SSW-Fraktionschef Lars Harms empfahl Günther, sich die neue Regierung schön zu trinken.

Kiel. Das hatte man hier in früheren Jahren auch schon anders erlebt: Daniel Günther (CDU) ist am Mittwoch im Kieler Landtag im ersten Anlauf zum Ministerpräsidenten wiedergewählt worden. Für Günther votierten in geheimer Abstimmung 47 Abgeordnete, 15 stimmten mit Nein, die vier SSW-Abgeordneten enthielten sich der Stimme. Damit hatte der Regierungschef alle Stimmen der neuen Koalition aus CDU und Grünen auf seiner Seite – ein Abgeordneter bei der CDU war erkrankt.

Daniel Günthers erste Reaktion nach seiner Wiederwahl