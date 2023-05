﻿Bildungsforscher in Kiel warnt: Jungs hängen Mädchen in Mathe ab

Kiel. In der vierten Klasse haben Jungen in Mathematik einen deutlichen Leistungsvorsprung vor Mädchen: Sie sind ihnen beim Lernstand rund 15 Wochen voraus. Laut dem am Montag vorgestellten Mint-Nachwuchsbarometer haben die Unterschiede trotz des Problembewusstseins für Geschlechtsstereotype zugenommen. 2011 lag der Lernvorsprung noch bei neun Wochen.

„Die Leistungslücke zwischen Jungen und Mädchen am Ende der Grundschule ist kaum aufzuholen,“ sagt Olaf Köller, Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Kiel. „Dass wir viele Mädchen früh für die Mint-Bildung verlieren, sollten wir – schon wegen des Fachkräftemangels – nicht hinnehmen.“

Köller: Mädchen brauchen mehr Rollenvorbilder

Sein Institut hat den bundesweiten Trendreport zu den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint) erstellt, den die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und die Joachim Herz Stiftung herausgeben.

Obgleich das oft unbewusst geschehe, werde der Bereich nach wie vor eher als männlich wahrgenommen. Das Gefühl übertrage sich auf Schülerinnen, die sich daher von den Fächern weniger angesprochen fühlen und sich folglich auch seltener für eine entsprechende Ausbildung oder ein Mint-Studium entscheiden. „Es braucht sehr viel mehr positive weibliche Rollenvorbilder.“

Köller zufolge muss bereits in der frühen Bildung angesetzt und stärker auf die Interessen der Mädchen eingegangen werden. Zum Beispiel können sie mehr mit Mathe anfangen, wenn Aufgaben eng an ihre Lebenswelt und soziale Aspekte anknüpfen.

Das Nachwuchsbarometer deutet auch darauf hin, dass es zudem kaum gelingt, geflüchtete Kinder gut in das Bildungssystem zu integrieren. Gegenüber Kindern ohne Migrationshintergrund haben neu zugewanderte Kinder am Ende der 4. Klasse in Mathe einen Leistungsrückstand von rund eineinhalb Schuljahren.

Insgesamt wechsele jedes fünfte Kind mit geringen mathematischen Kompetenzen auf eine weiterführende Schule. Der Anteil hat sich seit 2011 fast verdoppelt. Die Entwicklung könne immense Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben.