Grundschüler fühlen Reporterin auf den Zahn

Die Dritt- und Viertklässler dürfen beim Projekt Medien in der Schule wieder selbst zu Reportern werden. Beim Besuch einer Redakteurin durften die Kinder der Christlichen Schule in Kiel viele Fragen stellen.

KN-Reporterin Gunda Meyer besucht die Klassen 4a und 4b der Christlichen Schule in Kiel.

Misch 2023 in Kiel

Misch 2023 in Kiel

Kiel. Wenn 30 Augenpaare neugierig auf eine Reporterin gerichtet sind und ganz viele Fragen gestellt werden, ist wieder Zeit für Medien in der Schule (MiSch). Seit 6. Februar beschäftigen sich 60 Schulklassen von insgesamt 33 Grundschulen aus dem ganzen Verbreitungsgebiet der Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung mit dem Printprodukt, den digitalen Angeboten und dem Beruf des Redakteurs. Am Dienstag hatten die Viertklässler der Christlichen Schule in Kiel-Hassee die Chance, KN-Reporterin Gunda Meyer auf den Zahn zu fühlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fragen der Mädchen und Jungen hatten es zum Teil in sich. Besonders bewegte die Kinder angesichts der aktuellen Nachrichten wie der Brokstedt-Messerattacke oder dem Erdbeben in der Türkei, wie man als Redakteurin selbst mit schlimmen Nachrichten umgeht, wie nah ein Reporter das an sich heranlassen darf und wie man einen Ausgleich zu belastenden Situationen findet. Die Reporterin erzählt, dass bei solchen Terminen besonderes Fingerspitzengefühl gefragt ist: „Man muss sehr viel Empathie mitbringen und wissen, wann man aufhören muss nachzubohren. Die Kunst ist, alle für den Artikel nötigen Informationen zu bekommen, aber dabei sensibel mit den Gesprächspartnern umzugehen.“

Fragen zum Alltag eines Journalisten

Die Klassen 4a und 4b wollten aber auch wissen, wo ein Reporter seinen Text schreibt, welche Promis die Redakteurin schon interviewt hat und welche Voraussetzungen man für diesen Job bei der Tageszeitung mitbringen muss. Dass ein Arbeitstag als Redakteurin meistens erst um 10 Uhr startet, dafür dann aber manchmal bis in die späten Abendstunden geht, sorgte für Erstaunen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Zeitung nicht nur das Print-Produkt ist, sondern auch E-Paper, Homepage mit Online-Artikeln sowie Reels und Beiträge in den Sozialen Medien bedeutet, fanden die Grundschüler besonders spannend.

Digitale Ausrichtung von MiSch

Die digitale Ausrichtung der Tageszeitung schlägt sich auch bei MiSch nieder: Erstmals gibt es keine Print-Zeitung mehr für die Klassenzimmer. Während des Projektzeitraums bis 27. April können die Schüler die digitalen Produkte der KN/SZ kostenlos und uneingeschränkt nutzen. Lehrerin Lydia Fischer hat dennoch ein paar Printausgaben dabei, um auch diese Art des Medienkonsums zu zeigen.

Für Mats (10), dessen Mutter beim Rundfunk arbeitet, ist klar: „Ich will Sportreporter werden und Fußballspiele kommentieren.“ Dafür muss er aber erst einmal ein bisschen Erfahrung sammeln und lernen, wie man richtig Nachrichten aufbereitet. Den ersten Schritt können er und seine Klassenkameraden in den kommenden Wochen machen, denn sie sollen selbst zu Reportern werden.

Mats (10) könnte sich vorstellen, Sport-Journalist zu werden. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

MiSch-Blog: Schreib- und Kreativwettbewerb

Unter dem Motto „Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt“, das viel Raum für Kreativität und individuelle Interessen der Schüler lässt, können die insgesamt 1148 Dritt- und Viertklässler der teilnehmenden Schulen an einem Schreib- und Kreativwettbewerb auf dem MiSch-Blog (kn-misch.de) teilnehmen. Das heißt: Die Schüler produzieren selbst Fotos, Videos, kurze Berichte, längere Reportagen oder auch Podcasts und Bildergalerien und laden ihre Beiträge dann bis zum 8. März auf dem Blog hoch. Dazu gibt es ein umfangreiches Unterrichtsmaterial und Arbeitsbögen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Kategorien Text, Foto, Video/Audio und Vermischtes wählt eine Jury je einen Sieger und verleiht bei der Siegerehrung am 27. April Preise. Zum Abschluss gibt es dann auch eine Projektzeitung – die ganz der neuen digitalen Ausrichtung folgend als E-Paper veröffentlicht wird.

MiSch Entdecker ist ein Projekt von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung mit der Förde Sparkasse und dem medienpädagogischen Institut Promedia Maassen. Zwei Klassen dürfen bei der Schatzsuche der Förde Sparkasse Ende Februar teilnehmen – hier entscheidet das Los.