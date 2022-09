﻿MiSch startet: Warum die 7b der Humboldt-Schule Kiel dabei ist

Wie entlarvt man Fake News? Das ist eine Frage, die in der neuen Runde von „MiSch“ im Vordergrund stehen wird. Die Schülerinnen und Schüler der 7b der Kieler Humboldt-Schule haben bereits erste journalistische Erfahrung. Was sie erwarten vom Projekt „Medien in der Schule“.

Kiel. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist in diesem Fall ziemlich wörtlich gemeint: Erst müssen die Schülerinnen und Schüler der 7b der Kieler Humboldt-Schule an diesem Montag zwei Stunden Deutsch-Arbeit schreiben, dann dürfen sie in der Zeitung schmökern.

Die bekommen sie von nun an bis zu den Herbstferien in gedruckter Form jeden Tag in die Klasse geliefert, danach geht es mit E-Paper weiter: MiSch ist gestartet, und die Erwartungen sind nicht nur bei den jungen Leserinnen und Lesern hochgesteckt: „Unterscheiden zwischen Nachrichtenstück und Meinungsartikel, Argumente beurteilen, und dann auch selber einen Artikel schreiben“ – das sind einige der Ziele, die Klassen- und Deutschlehrerin Heike Paschen gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern erreichen will.

MiSch: Gemeinschaftsprojekt zur Förderung der Medienkompetenz

Hier in der Klasse wissen natürlich alle, was „MiSch“ bedeutet, nämlich „Medien in der Schule“. Das Projekt von Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung in Zusammenarbeit mit dem medienpädagogischen Partner Promedia Maassen und der Förde Sparkasse soll vor allem eins: Medienkompetenz fördern. Während bis zum 10. Dezember die „MiSch Entdecker“ in der ersten bis vierten Klasse die Welt der Nachrichten buchstäblich für sich entdecken, tauchen die „MiSch Eroberer“ der siebten bis zehnten Klassen tiefer in den Journalismus ein.

Wie genau das MiSch-Projekt der 7b aussehen wird – das muss sich in den kommenden Tagen und Wochen noch finden: „Natürlich möchte ich einen Artikel schreiben“, sagt Hannah (12). Ob aus allen Artikeln der Klasse dann auch eine Zeitung wird? Da möchte Hannah sich lieber nicht festlegen: „Dazu braucht man ja schon ganz schön viele Artikel.“

Lokales, Regionales und Internationales halten sich die Waage

An diesem Montag sollen die Schülerinnen und Schüler die aktuelle Zeitung erst mal durchblättern und sagen, welchen Artikel sie am spannendsten finden. Lokales, Regionales und Internationales halten sich die Waage. Ziemlich weit oben stehen „Letzter Einsatz für die Queen“ (Hannah), „Derbysieg mit Schockmoment“ (Mads), der THW-Sieg in Minden (Marie) und das Leiden der Getränkehersteller wegen der knappen Kohlensäure (Robin).

Journalistisch ist die Klasse schon gut unterwegs. Sie hat erste Erfahrung mit Tools zum Entlarven falscher Nachrichten, kennt die W-Fragen, die ein guter Text beantworten muss, und arbeitet im Deutschunterricht intensiv am Thema Argumentieren.

MiSch ist gestartet: 61 Klassen sind dabei

Die MiSch-Resoanz ist auch in diesem Jahr groß. 61 Schulklassen von insgesamt 33 Schulen zwischen Bad Segeberg, Plön und Kiel über Kronshagen bis hin nach Altenholz und Rendsburg sind dabei. Es geht um Medienerziehung, um Zeitung als vertrauenswürdiges Nachrichtenmedium und natürlich auch um das Schulen von Textverständnis und Lesekompetenz.

Der Schwerpunkt liegt auch bei diesem Projektdurchgang auf dem Erkennen von Fake News, warum gezielt Desinformation gestreut wird, wie Journalistinnen und Journalisten damit umgehen. Gerade seit Corona und Ukraine-Krieg ist das Thema aktueller denn je. Die Schülerinnen und Schüler produzieren während des Projektes selbst Fotos, Videos, kurze Berichte, längere Reportagen oder auch Podcasts und Bildergalerien, die in einem Blog zu sehen und zu hören sein werden. In den Kategorien Text, Foto, Video/Audio und „VerMiSchtes“ wählt eine Jury je einen Sieger oder eine Siegerin. Zum Schluss gibt es natürlich noch die Projektzeitung, die als Sonderbeilage auch in gedruckter Form veröffentlicht wird.