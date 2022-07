Das Projekt „Medien in der Schule“, kurz „MiSch“ geht in eine neue Runde. Ab September können Schülerinnen und Schüler der siebten bis zehnten Klassen die Welt der Nachrichten und den Journalismus entdecken. Noch können sich Lehrkräfte mit ihren Klassen anmelden.

Kiel. Der Journalismus steht vor so vielen Herausforderungen wie lange nicht: Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Klimakrise, Corona-Berichterstattung. Auch die lokalen Nachrichten werden davon beeinflusst. Wie nehmen die Medien diese Themen auf und wie begegnen Journalisten den vielen Falschinformationen? Fragen wie diese beantwortet das Projekt „MiSch“.

„MiSch“, das ist kurz für „Medien in der Schule“, ist ein Projekt der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung in Zusammenarbeit mit ihrem medienpädagogischen Partner Promedia Maassen und der Förde Sparkasse, das die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schüler fördern will. Während die „MiSch Entdecker“ in der ersten bis vierten Klasse die Welt der Nachrichten buchstäblich für sich entdecken, tauchen in diesem Projektzeitraum die „MiSch Eroberer“ der siebten bis zehnten Klassen tiefer in den Journalismus ein.

„MiSch“: Einige Lehrkräfte schon oft dabei gewesen

Katharina Dönges, Lehrerin am RBZ am Schützenpark, gehört zu jenen Lehrkräften, die schon zum wiederholten Mal an „MiSch“ teilnehmen. „Ich habe bereits selber als Schülerin teilgenommen und hatte dabei so viel Spaß, dass ich in den anschließenden Ferien ein freiwilliges Praktikum bei den KN absolviert habe“, berichtet sie. Inzwischen als Lehrerin ist sie dem Projekt treu geblieben. Was sie dazu bewegt, immer wieder teilzunehmen? „Ich finde es besonders toll, dass man immer verschiedene Schwerpunkte legen kann und so das Projekt passend für unterschiedliche Lerngruppen durchführen kann: Mal liegt der Fokus auf dem Schreiben, mal arbeitet man mehr am Verständnis von Sachtexten.“ Das Material, das ihr dafür zur Verfügung gestellt wird, helfe ihr dabei.

Das Projekt findet vom 19. September bis zum 10. Dezember 2022 statt. Während dieser Zeit erhalten die Schülerinnen und Schüler kostenfreien Zugriff auf die digitalen Produkte der Kieler Nachrichten beziehungsweise die Segeberger Zeitung. Zusätzlich erhalten die Klassen in den drei Wochen vor den Herbstferien die Printausgabe der Tageszeitung. Teilnehmen können die Klassenstufen 8 bis 10 aller weiterführenden Schulen sowie die Klassenstufe 7 an Gymnasien.

Projekt „MiSch“ bietet auch Unterrichtsbesuche von Redakteuren

Den Lehrkräften wird Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe sie die Medien- und Schreibkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler ausbauen können. In einem Schreib- und Kreativwettbewerb können die Klassen ihre neuen Kenntnisse direkt anwenden, die Texte, Bilder, Videos und Audioformate auf dem "MiSch-Blog" hochladen und Preise für die besten Beiträge gewinnen. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Redakteur oder eine Redakteurin der Kieler Nachrichten oder der Segeberger Zeitung in den Unterricht einzuladen, um den Profis alle Fragen stellen zu können. Auch ein Besuch im Druckzentrum in Kiel-Moorsee ist Teil des Projektes.

Die Anmeldung zum Projekt „MiSch Eroberer“ ist noch bis Freitag, 8. Juli 2022, unter blog.kn-misch.de möglich.